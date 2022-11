Rendue possible grâce à une décision de l'Union européenne, l'installation de la 5G à bord des avions ne se fera pas tout de suite à bord des appareils de la compagnie aérienne luxembourgeoise.

Une révolution

La 5G arrive à bord des avions, mais pas chez Luxair

Laura BANNIER Rendue possible grâce à une décision de l'Union européenne, l'installation de la 5G à bord des avions ne se fera pas tout de suite à bord des appareils de la compagnie aérienne luxembourgeoise.

Il s'agit d'un geste qui relève de l'automatisme, pour les habitués du transport aérien. Une fois le siège trouvé, le bagage rangé et la ceinture bouclée, le téléphone portable doit être passé en mode avion avant le décollage, et ce, pour toute la durée du vol. Une habitude qui devrait bientôt appartenir au passé, en tout cas pour les passagers de l'Union européenne.

La décision date de vendredi 25 novembre, et elle devrait faire plus d'un heureux: la Commission européenne a décidé d'autoriser les compagnies aériennes de proposer la 5G, mais également les précédentes générations de réseaux de téléphonie à bord de leurs appareils. Cette évolution rendra alors possible de passer un appel, d'envoyer des SMS ou de consulter des sites internet dans les airs, de la même façon que sur Terre.

«Le ciel n'est plus une limite en ce qui concerne les possibilités offertes par une connectivité à très haut débit et à haute capacité», a salué Thierry Breton, le commissaire européen en charge du marché intérieur. Le membre de la Commission voit dans cette décision une amélioration des services proposés aux consommateurs, mais également une possibilité de croissance supplémentaire pour les entreprises européennes.

Patience, patience

Ça, c'est du côté de la prise de décision. Mais concrètement, quand sera-t-il possible de monter à bord de son vol sans avoir à se soucier de devoir enclencher ce fameux mode avion? Pas tout de suite, en tout cas pour ce qui concerne les appareils de Luxair.

La compagnie aérienne luxembourgeoise nous indique qu'elle «ne prévoit actuellement pas l'installation de la 4G et 5G à bord de ses avions». Une décision qu'elle motive par sa volonté de «traiter de ce sujet dans le contexte du renouvellement progressif de sa flotte». Si l'achat de nouveaux appareils est planifié, il n'interviendra cependant pas dans l'immédiat.

En effet, les équipes de Luxair se concentrent actuellement sur le «développement et l'avenir de la compagnie aérienne», fait savoir cette dernière, qui rappelle que l'achèvement du nouvel hangar de maintenance est prévu en 2023. «Pour cela, il est prévu que Luxair acquière de nouveaux modèles d'avions», poursuit le transporteur aérien.

Ce n'est qu'une fois le renouvellement de sa flotte opéré que la compagnie «étudiera alors, en temps voulu, la question de l'installation de la 4 et 5G à bord de ses vols», fait savoir Luxair. Si l'entreprise ne donne aucune indication sur le potentiel calendrier de cette petite révolution à bord de ses avions, elle insiste sur le critère qui guidera cette décision: «le but d'offrir la meilleure qualité de service à ses passagers».

Techniquement, la 5G sera rendue disponible à bord des avions grâce à l'installation d'un équipement spécial appelé picocellule. Ce petit boitier permettra de faire le lien entre les smartphones des passagers, les antennes au sol et le réseau satellitaire, afin de permettre SMS et appels. Libre ensuite, à chaque compagnie aérienne proposant ce service, de le rendre gratuit ou payant.

Par ailleurs, la Commission européenne a également statué sur une seconde décision, concernant pour sa part le trafic routier. Les passagers des bus pourront eux aussi profiter d'une meilleure connectivité, cette fois-ci grâce au réseau Wi-Fi, et la mise à disposition de la bande des 5GHz qui équipe déjà la plupart des téléphones commercialisés. De quoi améliorer les services de géolocalisation, et la conduite autonome, notamment. Les pays membres de l'UE ont jusqu'au 30 juin 2023 pour se mettre à disposition ces fameuses bandes de fréquence.

