Le Conseil des ministres a approuvé ce mercredi les modifications apportées à la loi Covid. Elle sera désormais en vigueur jusqu'au 31 octobre.

Mesures Covid-19

La 3G dans les hôpitaux et les maisons de soins est supprimée

Annette WELSCH Le Conseil des ministres a approuvé ce mercredi les modifications apportées à la loi Covid. Elle sera désormais en vigueur jusqu'au 31 octobre.

Mercredi, le gouvernement a décidé d'apporter des modifications à la loi Covid, qui sera ensuite également prolongée jusqu'au 31 octobre. La durée de l'isolement est réduite à sept jours ; la règle de la 3G est supprimée dans les hôpitaux et les maisons de soins, mais l'obligation de porter un masque y est maintenue.

En outre, les règles et mesures générales applicables à la population générale s'appliqueront à l'avenir également dans les prisons et les centres de rétention. Vendredi, la commission de la santé publique se penchera déjà sur le projet de loi et désignera un rapporteur.

Cet article est paru pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.