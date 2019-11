L'«urgence climatique» à l'ordre du jour à Bruxelles

Le Parlement européen décidera, jeudi, s'il convient de déclarer une «urgence climatique et environnementale» en Europe. Des désaccords persistent entre les députés européens malgré le consensus scientifique.

Le Parlement européen décidera, jeudi, s'il convient de déclarer une «urgence climatique et environnementale» en Europe. Des désaccords persistent entre les députés européens malgré le consensus scientifique.

(aa avec dpa) - Les députés voteront sur une proposition de résolution lors de leur session plénière de Strasbourg, jeudi. Un vote symbolique afin d'entretenir la pression qu'exercent déjà les organisations de jeunesse et les nombreux rapports de l'ONU sur les législateurs. Par ce scrutin, le Parlement européen tient à souligner qu'une «action urgente» est nécessaire en raison du changement climatique.



Jusqu'à présent, toutefois, des divergences subsistent entre les élus sur le texte de la résolution. Certains députés demandent par exemple qu'au lieu d'un «état d'urgence», le mot anglais «emergency» soit traduit par «urgence». Ce sont deux traductions. Dans la version anglaise, un compromis aurait été trouvé avec le terme «Climate urgency».

Peter Liese, porte-parole du groupe parlementaire du PPE pour la politique environnementale, rappelle qu'un «état d'urgence» pourrait notamment restreindre les droits démocratiques. Il balaie le projet de résolution : «Nous devrions plutôt nous concentrer sur des points spécifiques», insiste-t-il. En revanche, si les députés européens s'accordent sur le terme «urgence», le groupe PPE votera le texte, a confirmé Peter Liese.

De son côté, le groupe socialiste soutient l'expression «état d'urgence», tandis que le groupe des Verts préfère parler d'«urgence climatique». Au Grand-Duché aussi, Déi Gréng maintient une certaine pression au sein du gouvernement, avec son objectif de faire du pays un «champion du climat». «Il est important pour nous de reconnaître la crise climatique pour ce qu'elle est», a déclaré un porte-parole du groupe européen des Verts.

De nombreuses villes et régions européennes telles que Paris, Milan et la Catalogne ont déjà déclaré l'état d'urgence climatique. En France, le Parlement a ainsi adopté en juin dernier un projet de loi dans ce sens. Le Canada, l'Irlande et l'Espagne ont pris les mêmes mesures. La Chambre de commerce de Luxembourg, quant à elle, n'a pas encore déclaré d'urgence climatique et une résolution à cette fin de Déi Lénk a été rejetée en mai.