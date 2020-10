Belval, et sa fameuse tour rouge, accueilleront dès début 2021 l'ensemble des formations proposées par la première Université populaire du Luxembourg. Autrement dit la réunion de plusieurs services de formation pour adultes et jeunes.

L'Université populaire ouvrira au printemps

Rentrée à préparer, gestion des cours alors que le covid reprend de plus belle, lancement de l'enseignement du coding... le ministère de l'Education en oublierait presque un de ses projets majeurs : la création de l'Université populaire. Pourtant l'échéance approche : «Au dernier trimestre de l'année scolaire, il faudra que cela soit prêt» assure Pierre Reding. Et le premier Conseiller de gouvernement aux côtés du ministre Claude Meisch (DP) d'être encore plus précis : «Ce sera pour le printemps 2021».

Et même de détailler où se situera cette Université populaire, petite soeur de la grande Uni. «Elle prendra place sur plusieurs plateaux et étages de la Tour Terres Rouges au cœur de Belval». Immanquable dans le paysage éducatif avec sa trentaine de salles de cours, son auditorium, sa médiathèque et ses divers espaces d'apprentissage. «Sous un même toit seront réunis l'ensemble des trois principaux services de formation : l'Institut national des langues (INL), le Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC) et le Service de la formation des adultes (SFA) du ministère.»

Mais c'est quoi une Université populaire? «Des leçons ouvertes au plus grand nombre, pas une académie. Une structure dispensant des cours dans des formats très disparates, allant de l'éclairage sommaire d'un sujet au programme établi sur une année entière.» Toute l'idée étant d'apporter à un large champ de la population la ou les compétences qui peuvent lui manquer. A commencer par la base lire-écrire-compter jusqu'à des enseignements beaucoup plus poussés.

Tout le but de la nouvelle structure sera ainsi de travailler à améliorer le niveau de celles et ceux qui viendront frapper à sa porte, résidents comme frontaliers, primo-arrivants comme Luxembourgeois de souche. Que ce soit pour accroître leur savoir, conforter leur culture générale, s'améliorer dans une discipline utile dans leur quotidien personnel ou professionnel, voire se réorienter dans leur carrière.

Au plus près des réalités

«En fait, poursuit Pierre Reding, que ce soit à la suite de la perte de son emploi ou dans le cadre d'une reconversion, tous les profils seront les bienvenus. Y compris les plus jeunes souhaitant suivre une 2e voie de qualification (dès le niveau 5e)». L'idée est d'apporter le savoir le plus juste à la bonne personne, et en fonction des attentes de son environnement. «C'est ainsi que le souhaitaient les initiateurs des premières universités populaires, dans les pays scandinaves. C'était le concept des ''villes ou régions apprenantes''.» Autrement dit un enseignement collant au plus près à une réalité de terrain, et aux attentes des usagers.

Le modèle luxembourgeois suivra aussi cette ligne. Ainsi, une partie de l'offre en formations sera proposée directement par syndicats et patronat (le Skillsdësch). Cela a été négocié lors de la dernière tripartite. Secundo, le catalogue pourra s'enrichir de cours directement sollicités par le public au-delà même des listes d'enseignements déjà proposées.

L'INL va doubler son offre En intégrant l'Université populaire, l'Institut national des langues compte gagner en volume. Ainsi, répondant à une demande de formations linguistiques de plus en plus importante et de plus en plus diversifiée, l'INL devrait revoir l'ensemble de ses propositions de cours à la hausse. «Il faut satisfaire trois publics, aussi l'Institut pourrait-il doubler son offre», avance Pierre Reding.

Par web, en présentiel ou via des formules mixtes, les cours s'adressent ainsi aussi bien à ceux qui veulent ajouter une nouvelle langue à leur CV (le chinois est très en vogue), ceux qui souhaitent juste compléter leur épanouissement personnel (plutôt en découvrant l'italien ou l'espagnol) et enfin les personnes souhaitant mieux s'intégrer dans la société (les inscriptions pour apprendre le luxembourgeois ou le français sont ainsi prises d'assaut).

