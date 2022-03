A travers une convention signée ce jeudi, le gouvernement soutient le programme de recherche sur la démocratie participative de l’Université.

Avec le bureau du citoyen pour le climat

L'Université du Luxembourg s'engage pour le climat

A travers une convention signée ce jeudi, le gouvernement soutient le programme de recherche sur la démocratie participative de l’Université.

Ce jeudi, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a signé une convention avec l’Université du Luxembourg qui porte sur une coopération dans le cadre du projet de consultation citoyenne sur le climat, le «bureau du citoyen pour le climat».



Pour rappel, le «bureau du citoyen pour le climat» est un projet de consultation citoyenne annoncé par le Premier ministre dans sa déclaration sur l’état de la Nation le 12 octobre 2021 en tant qu’initiative nouvelle dans le cadre de la politique luxembourgeoise liée à la lutte contre le réchauffement climatique. La question précise qui est posée au groupe est : «Est-ce que le Luxembourg peut et veut aller plus loin dans la lutte contre le changement climatique ? Et si oui, au moyen de quelles mesures?»



Début janvier, les résidents et frontaliers souhaitant faire part de suggestions visant à lutter contre le réchauffement climatique avaient été invités à candidater pour devenir membres de ce groupe de citoyens engagés.



Soutenir la démocratie participative

Quoi qu'il en soit, à travers cette convention signée ce jeudi, le gouvernement soutient le programme de recherche sur la démocratie participative de l’Université qui vise, entre autres, à explorer et adopter plus largement de nouveaux modes de gouvernance impliquant plus directement les citoyens.

Le soutien financier apporté ainsi par le gouvernement à la faculté des Sciences humaines, des Sciences de l’Éducation et des Sciences sociales concerne la consultation citoyenne au Luxembourg ainsi que l’approfondissement, dans un objectif d’intérêt général, de l’état des connaissances sur les mécanismes de la démocratie participative. «L'Université mettra en place un groupe d’accompagnement du «bureau du citoyen pour le climat» destiné à assurer l’intégrité du déroulement des travaux de la consultation, ainsi qu’un processus de suivi scientifique à travers la réalisation de sondages notamment», précise le gouvernement dans un communiqué.

Le «bureau du citoyen pour le climat» a commencé ses travaux à la fin du mois de janvier 2022 et est censé présenter ses conclusions à la Chambre des députés avant les congés d’été.

