L'Université du Luxembourg gagne des places

Dans le Times Higher Education World University Ranking, l'université du Grand-Duché a amélioré son classement. Significatif cette fois aussi : la concurrence de l'Extrême-Orient.

(Sch) - Chaque année, les universités attendent avec impatience de savoir si l'enseignement et la recherche sont bien évalués en comparaison. Le Times Higher Education (THE) a publié son classement pour l'année à venir. Le Luxembourg peut se réjouir : l'université s'est classée entre 201 et 250 et a ainsi pu légèrement améliorer son classement par rapport à l'année précédente (251 à 300).

En revanche, peu de choses bougent en tête de liste : l'université d'Oxford en Grande-Bretagne conserve sa première place - et ce pour la septième année consécutive. Elle est suivie de près par l'Université de Cambridge et l'Imperial College London, ce qui place la Grande-Bretagne en tête du classement européen. Juste derrière, on trouve l'ETH Zurich, qui est passée de la 15e place cette année à la 11e. Dans le classement pour l'Europe continentale, Zurich arrive même en tête, tandis qu'au niveau de l'Europe continentale, le Luxembourg se classe 14e.

137 universités de plus qu'en 2021

Si l'on considère le Top200 mondial, il n'y a pas non plus de grandes surprises parmi les gagnants. Oxford conserve sa position de leader dans ce classement, suivie par Harvard, également à la même place que dans le classement 2022. Les universités de Cambridge et de Stanford se partagent la troisième place.

Au total, le classement a pris en compte 1.799 universités de 104 pays, soit 137 de plus que l'année dernière. Conclusion des experts : les établissements français, néerlandais, suédois, finlandais, norvégiens et irlandais ont perdu du terrain, même s'ils continuent à fournir de très bons résultats et que de nombreuses universités figurent dans le top 100. On ne peut toutefois pas nier que les universités d'Europe centrale et orientale ont nettement progressé dans le classement, tout comme les établissements d'Asie.

Le classement mondial des universités du Times Higher Education s'appuie sur l'analyse de 15,5 millions de publications de recherche et de 121 millions de citations de ces publications, ainsi que sur plus de 40.000 réponses à une enquête annuelle sur la réputation académique et des centaines de milliers de points de données supplémentaires.

La liste complète de toutes les universités et une explication de la méthodologie sont disponibles ici.

