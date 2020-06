L'unité logistique va fermer ses portes

Les masques s'échangent comme des petits pains

Destinée à recueillir les offres et demandes des particuliers et des entreprises en matière d'équipements de protection, la plateforme www.epi-covid19.lu a déjà reçu plus de 12.000 visites depuis son lancement à la mi-avril. En moyenne, elle accueille 1.100 visiteurs par jour.