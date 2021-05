A la rentrée, l'Université du Luxembourg proposera trois poursuites de formations pour les titulaires de master en médecine. Former plus de soignants au niveau national étant clairement un des objectifs visés.

L'Uni soigne sa filière santé

La filière médicale de l'Uni est en pleine croissance. Après le lancement du bachelor en médecine en 2020 et en attendant l'ouverture annoncée de huit autres bachelors infirmiers, voilà l'Université de Luxembourg qui envisage désormais trois voies de spécialisation pour les étudiants déjà diplômés d'un master en médecine. Cette fois, la poursuite d'études sera proposée en médecine générale, oncologie médicale et neurologie.

La réforme du système de santé se prépare Initiée quelques mois avant le début de la pandémie pour tenter de pallier les lacunes actuelles, la table ronde Santé a initié à ce jour 13 projets, tous voués à réformer le système actuel. Tour d'horizon des changements à venir.

Ce programme vise à la fois à offrir une formation médicale de haute qualité, multilingue (français et allemand) et reposant sur des technologies et thérapies innovantes. Former et diplômer ainsi a aussi pour objectif la promotion de la recherche médicale dans des domaines stratégiques. Enfin, il est ici question d'un plus apporté afin de contribuer au renouvellement du corps médical luxembourgeois.

Premier ambassadeur des disciplines santé enseignées à l'Uni, le Pr Gilbert Massard, directeur des études médicales à l’université, ne manque pas d'argumenter pour attirer les candidatures : que ce soit la «qualité des maîtres de stage qui accueilleront nos jeunes collègues dans les hôpitaux et dans leurs cabinets» ou encore l'«arsenal d’outils d’apprentissage digitaux de dernière génération et les structures de recherche» à disposition des étudiants.

En quatre ou cinq ans

La formation ouvrant sur le diplôme d’études spécialisées en neurologie est dispensée à temps plein et a une durée de cinq ans au moins, y inclus une année en recherche. Même chose pour les cours menant sur le diplôme d’études spécialisées en oncologie

Par contre, le diplôme d’études spécialisées en médecine générale s'acquiert sur quatre années : trois de formation clinique et deux semestres dans un service spécialisé dans la recherche biomédicale, clinique ou en soins primaires.

Pour cette première session, le nombre de places sera toutefois assez restreint. Il est ainsi question d'accueillir 25 étudiants pour la médecine générale, cinq en neurologie et autant en oncologie médicale.

Douze organisations en colère La réforme des filières de formation telle que proposée par les ministères de la Santé et de l'Enseignement font beaucoup tousser (et particulièrement les infirmières et infirmiers du pays). C'est ainsi que le mardi 1er juin pas moins de douze organisations professionnelles liées au domaine des soins et les deux syndicats OGBL et LCGB ont décidé de tenir un piquet de protestation devant la Chambre des députés. Se feront entendre ALAS, ALEPS, ALSF, ALATMC, ALIAR, ALIP, ALIPS, ANIL, Patientenvertriedung et même les étudiants de l'UNEL.

