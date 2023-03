Un nouveau parcours de formation universitaire permettra aux personnes déjà détentrices d'un bachelor dans un domaine connexe de pouvoir devenir enseignants dans le fondamental.

L'Uni lance un bachelor en formation pédagogique dès septembre

Un nouveau parcours de formation universitaire permettra aux personnes déjà détentrices d'un bachelor dans un domaine connexe de pouvoir devenir enseignants dans le fondamental.

Du propre aveu du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Claude Meisch (DP), la présentation officielle du nouveau bachelor en formation pédagogique tombe à pic pour faire «face à la pénurie de personnel enseignant au Luxembourg».

Ainsi, à partir de l'année académique 2023/2024 qui débutera en septembre prochain, ce seront 240 étudiants maximum qui pourront devenir opérationnels, après deux semestres à acquérir «les compétences pédagogiques et didactiques nécessaires pour enseigner dans un milieu scolaire plurilingue et multiculturel».

Pensé comme une dérivation pour les personnes déjà formées dans des disciplines connexes, telles que le domaine du social, de la psychologie ou encore les langues, les mathématiques, les sciences, l'arts et le sport, le diplôme leur permettra à terme de faire classe dans les cycles 2, 3 et 4 de l'enseignement fondamental. À noter que pour faire cours en cycle 1, «détenir le bachelor en Sciences de l'Education (BScE) reste nécessaire».

Les frais d'inscription seront de 400 euros par semestre, et les langues d'enseignement seront le français, l'allemand, le luxembourgeois et l'anglais.

Pour y accéder, il reste toutefois nécessaire de réussir l'examen-concours d'entrée, le BFP, qui sera organisé par l'Uni en juillet.

Un programme bien pensé

Jens Kreisel, le recteur de l'Uni, l'affirme, ce «programme illustre que l'Université est au service du pays et de ses citoyens»; car «il répond aux besoins du système scolaire au Luxembourg, ainsi que des personnes souhaitant accéder au métier de l'école, en offrant un cursus de haute qualité».

Structure du programme Le programme du bachelor est structuré sous forme de modules, pouvant être des cours marginaux, des séminaires, des travaux dirigés, des travaux pratiques ou du temps de terrain.

- Learning and Development - Teaching and Schooling - Researching in Schools - Language Education - Mathematics Education - Science Education - Physical Education - Aesthetics Education - Value Education - Classroom Tutoring

Une deuxième voie somme toute bien différente du BScE, car même si le temps requis sur le terrain pour valider la formation est plus court (six semaines au cours des deux cycles contre 30 semaines sur cinq cycles pour le BScE), le stage d'insertion professionnelle est de deux années au lieu d'une. Par ailleurs, la validation de la formation offre l'opportunité d'accéder au «master in Social Sciences and Educational Sciences et le Master in Psychology: Evaluation and Assessment à l'Université du Luxembourg».

Le ministre Meisch l'affirme, «le but n'est pas de concurrencer le BScE, lequel restera toujours en place et permettra à ses titulaires d'accéder d'emblée à la fonction d'enseignant une fois leurs cursus validé», mais plutôt d'offrir à des étudiants d'autres disciplines ayant déjà validé un autre diplôme la possibilité de s'ouvrir à la voie du professorat sans avoir à recommencer un cursus universitaire tout entier.

Ce nouveau diplôme est d'ailleurs l'un des éléments d'une convention globale avec le gouvernement pour développer les sciences de l'éducation à l'Uni. Des «capacités accrues pour le BScE» sont d'ores et déjà prévues, ainsi que «trois nouveaux masters» en préparation.

En attendant de plus amples informations sur ces dernières, les personnes intéressées auront l'occasion de poser leurs questions sur le nouveau bachelor en formation pédagogique lors des prochaines portes ouvertes de l'université du Luxembourg le 18 mars, de 9h30 à 16 heures au campus de Belval.

