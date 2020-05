Des chercheurs chinois et de l'université luxembourgeoise ont développé un modèle permettant d’évaluer la gravité du covid-19, selon les patients. Une méthode qui vise ainsi à améliorer leur traitement et augmenter leurs chances de survie.

Luxembourg 2 min.

L'Uni aide à prévoir le sort des patients covid-19

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL Des chercheurs chinois et de l'université luxembourgeoise ont développé un modèle permettant d’évaluer la gravité du covid-19, selon les patients. Une méthode qui vise ainsi à améliorer leur traitement et augmenter leurs chances de survie.

Voilà une nouvelle découverte qui pourrait changer la donne dans l'aide au traitement des malades au covid-19. Alors que le virus a fait près de 300.000 victimes à travers le monde, les chercheurs du Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) de l'Uni et leurs homologues de l’Université de sciences et technologie de Wuhan, berceau de l'épidémie, ont mis au point un nouveau modèle destiné à évaluer rapidement et précisément la gravité de la maladie des patients infectés. Et ce, via l'identification de biomarqueurs présents dans le sang.

Selon l'étude publiée jeudi dans la revue scientifique Nature Machine Intelligence, cet outil serait en effet capable d’établir un pronostic correct pour les patients hospitalisés. Une avancée majeure, puisqu'à ce jour, les médecins ne disposent d'aucun moyen précis pour prédire le développement de la maladie. Des résultats qui seraient d'ailleurs exacts à «plus de 90%», jugent les chercheurs.

Utilisation au Luxembourg ?

Les malades pourraient donc bénéficier plus rapidement des traitements appropriés, entraînant «potentiellement une baisse du taux de mortalité», avance le LCSB luxembourgeois. En Chine, où le virus a fait officiellement quelque 83.000 victimes, un site web utilisant ce modèle est d'ores et déjà disponible. «Cette étude fournit un test clinique simple et intuitif pour reconnaître les patients particulièrement à risque avant que des dommages irréversibles se produisent», assure le Pr Jorge Goncalves. Le coauteur de l'article scientifique estime que ces travaux ouvrent la voie à de nouvelles méthodes «pour la gestion d'épidémie de grande ampleur».

Aucune indication sur l'utilisation potentielle future de cet outil au Luxembourg n'a été fournie. Pour mémoire, le Grand-Duché enregistre officiellement 103 victimes du covid-19 et 78 personnes hospitalisées ce vendredi, dont 11 en soins intensifs. Le nombre de nouvelles infections quotidiennes flirte avec la dizaine de cas ces derniers jours, bien loin des 200 cas enregistrés fin mars.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.