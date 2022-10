Trois chercheurs de l'Université du Luxembourg ont mis au point une technologie qui pourrait bel et bien révolutionner le secteur de la mode, mais pas que.

Une étude luxembourgeoise

L'Uni a découvert comment rendre des vêtements intelligents

Simon MARTIN Trois chercheurs de l'Université du Luxembourg ont mis au point une technologie qui pourrait bel et bien révolutionner le secteur de la mode, mais pas que.

Lorsque nous pensons aux vêtements, nous les voyons généralement comme quelque chose que nous portons pour couvrir notre corps, exprimer notre style ou encore nous protéger de l'environnement extérieur. Mais que se passerait-il si le tissu qui compose vos habits changeait d'aspect visuel en tendant simplement la main? Cette question, trois chercheurs de l'Université du Luxembourg se la sont posée et y ont même répondu !

Le postulat de départ du professeur Jan Lagerwall et des docteurs Yong Geng et Rijeesh Kizhakidathazhath de l'Université du Luxembourg était simple: les textiles intelligents, capables de détecter et de répondre aux stimuli de l'environnement et qui existent déjà, suscitent un intérêt croissant dans de nombreux secteurs. Santé, sport, mode, les possibilités offertes par la technologie du vêtement sont nombreuses.

Un textile intelligent, mais aussi robuste

Toutefois, le textile proprement dit reste souvent passif et sert davantage de support à l'électronique qui fournit, certes, des fonctionnalités, mais qui nécessite également une architecture complexe ainsi qu'une alimentation électrique, ce qui nuit bien souvent à l'ergonomie et à l'entretien du vêtement. L'objectif des chercheurs était donc tout trouvé: créer un textile intelligent, entièrement autonome et lavable en machine.

Ces derniers se sont attelés à expérimenter encore et encore afin de concrétiser ce projet pour le moins ambitieux. Le résultat a été rendu public cette semaine par l'Uni et celui-ci a simplement tout pour être révolutionnaire.

Résumer ces travaux complexes est pour le moins ardu, mais globalement, les chercheurs sont parvenus à créer des fibres CLCE, l'acronyme de «Cholesteric Liquid Crystal Elastomer» ou élastomère à cristaux liquides cholestérique en français. Vous n'avez rien compris? Pas de panique. Concrètement, la CLCE est un système polymère, une structure moléculaire géante en d'autres termes, structurellement coloré et capable de changer de couleur par déformation mécanique, grâce au couplage de la couleur des molécules de cristaux liquides alignées en hélice et de la viscoélasticité du caoutchouc.

Une découverte, mais à qui s'adresse-t-elle?

L'avancée majeure de cette découverte réside dans le fait que ces fibres à couleur changeante peuvent être facilement cousues dans le tissu. D'ailleurs, en parlant de couleur, celle-ci peut par exemple passer continuellement et de manière réversible du rouge au bleu lors d'un simple étirement du tissu. La technologie maîtrisée, les chercheurs ont ensuite démontré la robustesse des fibres CLCE dans les vêtements en les soumettant à des étirements répétés, à des lavages en machine et à l'abrasion. «Les fibres restent colorées et résistent à l'usure», assure notamment l'étude.

D'accord, l'innovation est de taille. Mais dans les faits, à quoi pourrait-elle bien servir hormis aux aficionados des tenues les plus avant-gardistes et originales? Pour les chercheurs, un tel matériau «mécanosensible» a un énorme potentiel dans une large gamme d'applications transformatrices, tant dans l'industrie de la mode que celle de la santé. «Nous pensons que cette technologie sera particulièrement utile pour les vêtements de sport et la robotique portable», estiment les chercheurs de l'Université du Luxembourg.

Mais pour ces derniers, la technologie offre également de nombreuses possibilités d'applications innovantes dans le domaine de la mode et des arts. «En outre, dans des contextes non vestimentaires, les fibres CLCE pourraient remplir des fonctions importantes, par exemple dans l'ameublement ou comme signal d'alarme dans une corde, c'est-à-dire qu'une corde avec des fibres CLCE incorporées peut signaler si elle est soumise à des contraintes dangereuses ou si elle a été soumise à des contraintes entraînant une déformation plastique, de sorte qu'elle devrait être jetée».

