Protections des consommateurs

L'ULC met ses revendications sur la table en vue des élections

C'est dans un catalogue en vingt-deux pages et six grands points, chacun divisés en plusieurs sous-sections, que les principales préoccupations «formulées par les consommateurs auprès des services de l'Union des consommateurs (ULC)» ont été portées au-devant des partis politiques en ce mois de mars.

Une liste de revendications qui tient également compte des difficultés rencontrées par les services de l'ULC «pour répondre à ces préoccupations et résoudre ces problèmes compte tenu des lacunes législatives».



Présente lors de la présentation du catalogue, Aline Rosenbaum, directrice de l'association, a tenu à préciser que «l'un des problèmes principaux des consommateurs, c'est de voir leurs droits être respectés».

Car elle le rappelle fermement, «ils ont des droits, ainsi que toute une série de dispositions qui ont été adoptées au niveau européen et transposées au niveau national». Malheureusement, «c'est toujours très difficile pour eux de faire respecter ces droits».

Une situation qui serait due à plusieurs facteurs, «notamment au fait que bien souvent, les enjeux sont souvent assez limités et les recours judiciaires ont des coûts disproportionnés pour les régler». Un constat accablant dont découle ainsi «une certaine impunité de la part de certains professionnels en cas d'infraction en matière de droits de consommation», et surtout, «très peu de sanctions appliquées».

Trois grandes problématiques à considérer

Aline Rosembaum tempère toutefois ce constat, en avançant que «les autorités sont très conscientes du problème» et que «c'est un fait qui préoccupe tant au niveau européen que national».

Malgré les réformes qui ont eu lieu et les pouvoirs donnés au ministère de la Protection des consommateurs, ces derniers ne sont pas suffisants. Aline Rosenbaum, directrice de l’ULC

Raison pour laquelle il y a pour l'instant trois grandes problématiques qui sont à explorer en priorité pour améliorer la situation, quel que soit le domaine impliqué: les contrôles et les mesures administratives qui peuvent être prises par les autorités elles-mêmes, les recours collectifs et individuels et enfin la médiation ou la résolution extra judiciaire des litiges.

Ces thématiques ont d'ailleurs déjà fait l'objet de demandes d'améliorations et de revendications, et pourtant, l'ULC se déclare consciente que leur résolution ne «suffira pas» réellement tant que les consommateurs lésés à titre individuel ne peuvent pas «agir plus facilement en justice».

Renforcer les pouvoirs du ministère de la Protection des consommateurs

Ainsi, le premier cheval de bataille sur lequel l'ULC mise est celui du renforcement des attributions accordées au ministère de la Protection des consommateurs, notamment en matière de «moyens d'investigations, de contrôles et de sanctions».

«Malgré les réformes qui ont eu lieu et les pouvoirs donnés au ministère de la Protection des consommateurs, ces derniers ne sont pas suffisants, puisqu’à titre d'exemple, il ne peut pas dresser d'amendes, mais uniquement donner des avertissements, alors qu’en comparaison, d'autres autorités telles que l'ILNAS ont un pouvoir de sanction plus important. Nous demandons donc que des possibilités de sanctions plus importantes soient données au ministère dédié.»

Les recours collectifs et individuels

Du côté de la question des recours collectifs, l'ULC assure «mettre la pression sur les partis politiques pour que le projet de loi relatif puisse être adopté avant octobre. Cela aurait déjà dû être voté et adopté l'année dernière. Nous insistons pour que cela soit fait, pour les consommateurs. D'autant plus que le Luxembourg est déjà en retard sur la transposition de la directive européenne afférente».

Concernant le recours individuel, Aline Rosembaum plaide pour qu'il soit «simplifié, comme cela existe déjà en matière de petit litige transfrontalier. Il existe en effet une procédure simplifiée qui permet de faire sa réclamation en ligne, sans passer par un avocat, ce qui évite donc des frais financiers. On pourrait alors sanctionner directement les personnes concernées et permettre plus rapidement réparation».

Un tel système mettrait fin à un certain «sentiment d'impunité des professionnels pour les violations des droits des consommateurs pour des enjeux plus limités, pour lesquels aucun consommateur ne peut se permettre d'engager les frais habituels d'une procédure judiciaire».

De l'avis de la présidente de l'ASBL, ces considérations peuvent «paraître anecdotiques, mais permettraient au jour le jour de favoriser la mise en œuvre effective des droits des consommateurs, dont les directives n'ont pas vraiment les effets voulus jusqu'ici».

Prendre conscience que la médiation ne résout pas tout

Enfin, l'ULC rappelle que bien qu'elle soit souvent mise en avant, la médiation, qui est certes intéressante, «ne convient pas à tout le monde». «Souvent, il faut que les personnes lésées fassent des concessions. Le consommateur a donc cette impression qu'on lui donne d'une main le recours à un droit, pour ensuite lui reprendre de l'autre…»

