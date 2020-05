L'ULC met en garde contre les hausses de prix

Le secteur du commerce de détail ainsi que celui des services devraient «modérer» toute augmentation de prix voire, si possible, en faire carrément abstraction. C'est en tout cas la recommandation faite mercredi par l'Union luxembourgeoise des consommateurs.

(JFC, avec SC) - Dans le contexte de crise du coronavirus, l'ULC tire la sonnette d'alarme. L'association des consommateurs se plaint en effet de plus en plus de «hausses de prix parfois draconiennes» observées dans le commerce de détail et les services. S'il est vrai que de nombreuses entreprises ont accusé une chute de leurs revenus pendant la crise sanitaire et que les mesures de sécurité pour la réouverture s'accompagnent de coûts supplémentaires, «cela ne justifie pas l'usure», selon l'ULC.

Dans un communiqué publié mercredi, l'ULC appelle les commerçants de détail et les prestataires de services à «modérer» les augmentations de prix et même, si possible, à s'en abstenir complètement. Cette injonction concerne en particulier les denrées alimentaires et d'autres articles d'usage quotidien. Le phénomène s'explique notamment par le fait que le pouvoir d'achat de nombreux consommateurs a diminué pendant la crise, par exemple en raison du chômage partiel et des salaires diminués qui l'accompagnent.

Pour l'ULC, «les contrats dans le secteur de la construction conclus avant le début de la crise doivent être exécutés en l'état et ne comporter aucun coût supplémentaire» Photo: Chris Karaba

Pour le lobby des consommateurs, il est important que «les consommateurs soient exemptés des augmentations de prix inutiles ou injustifiées». Si le citoyen devait subir seul les coûts de la crise sanitaire, alors se profilerait selon l'ULC «la menace de déboucher sur une crise sociale dans laquelle toujours plus de personnes seront confrontées à la pauvreté».



À long terme, les augmentations de prix ne sont pas non plus dans l'intérêt des magasins, qui risquent alors de voir leurs anciens clients migrer vers des fournisseurs moins chers. Ainsi, l'ULC suggère que «les impôts servent à renforcer le pouvoir d'achat au Luxembourg». Cela pourrait se faire, par exemple, en «ajustant automatiquement le tableau d'imposition au taux d'inflation», voire en «prévoyant une exonération fiscale complète pour les bénéficiaires du salaire minimum».

L'ULC se penche également sur des «hausses de prix inacceptables» observées durant la crise dans le secteur de la construction. Le groupement des consommateurs avertit que «les contrats conclus avant le début de la crise doivent être exécutés en l'état et ne comporter aucun coût supplémentaire».

