Depuis son lancement il y a quelques jours, la Schueberfouer subit les foudres d'une partie de la population, reprochant des prix beaucoup trop élevés. L'UCL abonde dans ce sens et parle d'arnaques de plusieurs propriétaires de stands.

Luxembourg 2 min.

Elle appelle à la modération

L'ULC déplore les prix élevés de la Schueberfouer

Simon MARTIN Depuis son lancement il y a quelques jours, la Schueberfouer subit les foudres d'une partie de la population, reprochant des prix beaucoup trop élevés. L'UCL abonde dans ce sens et parle d'arnaques de plusieurs propriétaires de stands.

C'est sans conteste la polémique du moment: les prix élevés à la Schueberfouer. Rappelons que de nombreuses critiques sur des prix jugés excessifs se sont répandues sur les réseaux sociaux depuis le lancement de la grande messe annuelle des forains.

Le conflictuel plan de circulation autour de la Schueberfouer Malgré des engagements politiques contraires, les pistes cyclables et les chemins piétonniers autour du Glacis restent inaccessibles.

Lundi, la Fédération nationale des commerçants forains (FNCF) a d'ailleurs réagi à ce sujet. En effet, certains des 220 forains présents cette année ont augmenté de manière drastique les prix des attractions, des boissons et de la nourriture. L'inflation et la hausse du coût des matières premières sont bien évidemment les motifs de ces prix gonflés.

Toutefois, dans un communiqué publié ce mardi, L'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) a toutefois l'impression que l'on profite de la tendance inflationniste générale pour augmenter fortement les marges bénéficiaires nettes des forains. «La Schueberfouer est connue pour ses prix élevés, qui touchent une fois de plus les familles avec enfants et les ménages à faibles revenus. Pour deux personnes, la nourriture et les boissons coûtent facilement 100€ ou plus, bien entendu pour les classiques de la Fouer: saucisses grillées, frites, hamburgers, saucisses, etc.»

Des propriétaires de stands qui «arnaquent»?

Autant dire que la note finale peut avoir du mal à passer pour certains ménages. Pour l'ULC, les prix n'ont pas besoin d'être aussi élevés, surtout en raison du fait que, cette année, la Ville de Luxembourg ne prélève pas de droit de place. «Malgré cela, on s'en met plein les poches», déplore l'association.

Les coups de cœur de la rédaction à la Schueberfouer Que ce soit les auto-tamponneuses, la grande roue ou une délicieuse portion de churros, la Fouer offre quelque chose à tout le monde.

Cette dernière dénonce d'ailleurs l'arnaque de plusieurs propriétaires de stands et conseille à tous les visiteurs de la Fouer de bien regarder les listes de prix. «Certains restaurateurs demandent encore des prix au moins acceptables. En ce qui concerne les manèges, il convient également de faire attention au rapport qualité-prix», fait-elle remarquer.

Interrogé par le Luxemburger Wort, Charles Hary, le président de la fédération foraine, a expliqué que le problème principal réside dans les stigmates de la pandémie de covid-19 et des conséquences de la guerre en Ukraine, comme l'augmentation du coût de électricité, de l'eau et de l'essence. A cela s'ajoute l'augmentation de l'index pour les travailleurs.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.