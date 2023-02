Olga Zykova, vice-ministre des Finances en Ukraine, a participé à une table ronde au Luxembourg au cours de laquelle elle a fait le point sur les besoins financiers de son pays.

Une vice-ministre au Luxembourg

«L'Ukraine a besoin de trois milliards de dollars par mois»

Mardi dernier, lors d'un voyage d'affaires au Luxembourg, la vice-ministre des Finances de l'Ukraine, Olga Zykova, et le commissaire du gouvernement pour la gestion de la dette publique, Yuriy Butsa, ont pris part à une table ronde au forum d'affaires international consacré au redressement rapide de l'Ukraine et organisé par l'Ukraine-Luxembourg Business Club.

Au cours des discussions, une attention particulière a été accordée aux besoins urgents d'un redressement rapide, de l'augmentation du financement international pour l'Ukraine et aux perspectives de la reconstruction d'après-guerre. Présente sur place, Olga Zykova a souligné que malgré les conséquences économiques dévastatrices de la guerre russe en Ukraine, le gouvernement a réussi à garder la situation sous contrôle et à assurer la stabilité macro-financière de l'État en 2022. «Cela a été possible, notamment, grâce aux efforts incroyables des partenaires internationaux de l'Ukraine, auxquels nous sommes extrêmement reconnaissants», a-t-elle notamment déclaré.

«10 milliards de dollars sont encore nécessaires»

Néanmoins, comme le répète le président ukrainien lui-même à qui veut l'entendre, son pays a besoin d'un financement international continu. La vice-ministre a chiffré ce besoin au travers de sommes pour le moins conséquentes. Ainsi, en 2023, l'Ukraine aurait besoin d'environ 3 milliards de dollars chaque mois. «Actuellement, le gouvernement ukrainien a la confirmation d'un financement de l'UE et des États-Unis d'environ 30 milliards de dollars pour 2023. Toutefois, 10 milliards de dollars supplémentaires sont encore nécessaires. Et là, nous comptons sur l'aide d'autres pays et d'organisations financières internationales, en particulier le FMI», a ajouté Olga Zykova.

Alors que de hauts responsables ukrainiens, dont des proches du président, sont dans le viseur de la justice pour des détournements de millions d'euros et ce, en plein conflit, la vice-ministre des Finances de l'Ukraine a insisté sur le fait que les fonds des donateurs seront gérés de manière efficace et transparente. «L'Ukraine souhaite garantir une utilisation efficace, responsable et transparente des fonds, y compris ceux des donateurs. Des travaux actifs sont actuellement en cours pour créer des mécanismes appropriés», a déclaré Olga Zykova au cours du débat.

Les principales priorités de l'État ukrainien

Le vice-ministre des Finances a également souligné les principales priorités de l'État qui nécessitent un financement des donateurs pour un redressement rapide - il s'agit de l'énergie, du déminage, de la restauration des bâtiments résidentiels et des infrastructures essentielles, ainsi que du soutien économique. Les investissements des partenaires et des donateurs viseront principalement à créer des conditions de base et de sécurité pour la vie et les affaires.

Olga Zykova a insisté sur la nécessité de restaurer les infrastructures essentielles, notamment les réseaux électriques, les routes, les chemins de fer, l'approvisionnement en gaz et en eau, la remise en état des écoles et des hôpitaux, ainsi que la fourniture de logements temporaires à ceux qui les ont perdus.

Selon le Kiel Institute for the World Economy, qui trace les différentes aides apportées à l'Ukraine par pays, le Luxembourg se classe 27e mondial avec un total de 76 millions d'euros d'aides, soit 0,1% de son PIB. En octobre dernier, la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) indiquait que le pays était même parvenu à mobiliser 99,7 millions d'euros à des fins civiles et militaires.

Une grande partie de cette aide, de l'ordre de 72 millions, concerne toutefois un soutien d'ordre militaire. Le pays a également répondu présent au moment de l'accueil des réfugiés, les initiatives citoyennes ont également été très nombreuses.

