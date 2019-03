Une avocate fiscaliste et une experte en communication apportent leurs compétences à l'Union des entreprises luxembourgeoises.

L'UEL renforce son équipe

Un mois après l'arrivée de Nicolas Buck à la présidence, l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) renforce son équipe à travers l'arrivée de deux nouvelles personnes.

Flora Castellani, avocate fiscaliste, et Vania Henry, experte en communication, viennent de prendre leurs fonctions, peut-on lire dans un communiqué de l'UEL.



Flora Castellani, avocate de formation, dispose d’une expérience professionnelle de plus de 17 ans. Elle a commencé sa carrière en France au sein d’un cabinet d’avocats d’affaires avant de rejoindre le Luxembourg en 2005, où elle a continué à consolider son expertise en matière de fiscalité locale et internationale en conseillant les entreprises multinationales et en dirigeant le département de doctrine fiscale au sein d’un grand cabinet d’audit.

Flora Castellani Photo: UEL

Forte d’une expérience marketing et communication internationale, acquise tout au long de sa carrière qui l’a menée d’Abu Dhabi à Luxembourg, en passant par Londres et Paris, Vania Henry a participé avec succès au développement de marques pour des sociétés et des services de renom dans un contexte pluriculturel. C’est à présent au service des entreprises luxembourgeoises qu’elle souhaite apporter son concours.

Vania Henry Photo: UEL

« Avec l’arrivée de Vania Henry, nous allons poursuivre le développement des relations avec les instances gouvernementales et instaurer une communication proactive sur les sujets qui nous préoccupent. Nous souhaitons mieux faire comprendre les défis que rencontrent les entreprises et poursuivre un dialogue constructif avec les pouvoirs publics », dit Jean-Paul Olinger, directeur de l’UEL.

Et Nicolas Buck, Président nouvellement élu, d’ajouter : « Je suis ravi que Flora rejoigne l’UEL et vienne y apporter ses compétences en matière de fiscalité. Dans un environnement fiscal en pleine mutation, l’UEL se doit de pouvoir répondre aux enjeux de transparence et de sécurité juridique, et d’épauler les entreprises dans leur évolution. Nous voulons lancer une série d’initiatives afin de continuer à accompagner les entreprises dans leur développement et contribuer au renforcement de la compétitivité et de l’attractivité de notre économie. A cet égard, la fiscalité est un élément clé de notre approche ».

