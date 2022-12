Cette enveloppe vise à soutenir le Grand-Duché dans sa transition écologique et numérique, mais également ses emplois et son inclusion.

L'UE accorde 67 millions d'euros au Luxembourg

Laura BANNIER

Le Luxembourg et la Commission européenne viennent de signer leur accord de partenariat. Si ce document en lui-même ne vous dit rien, ses répercussions devraient vous intéresser. En effet, cet accord va permettre à l'État luxembourgeois de recevoir un financement de 67 millions d'euros s'établissant sur la période 2021-2027.

Plus spécifiquement, cette enveloppe est attribuée dans le cadre de la politique de cohésion européenne, le plus gros poste de dépense de l'Union européenne. Ce dernier vise à réduire l'écart existant entre les différentes régions d'Europe pour assurer un développement harmonieux de l'Union. À ce titre, chaque État membre définit ses priorités d'investissement qui doivent correspondre plus globalement à celles établies par la Commission.

Ces 67 millions d'euros ne seront donc pas investis n'importe où. Ils serviront principalement à «accélérer la transition écologique du pays, financer l'innovation et la numérisation, augmenter le taux d'emploi et améliorer les services sociaux locaux», indique la Commission européenne par voie de communiqué.

«Donner aux enfants un bon départ dans la vie»

Dans le détail, 23 millions d'euros permettront notamment d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics mais également d'investir dans la production d'énergies renouvelables comme le photovoltaïque. Par ailleurs, 15,5 millions seront dédiés au soutien de l'inclusion sociale, l'éducation et l'emploi. Les demandeurs d'emplois et les personnes qui ne sont ni en poste ni en recherche d'emploi pourront ainsi bénéficier d'offres de formations.

À noter que 2,2 de ces 15,5 millions permettront pour leur part de moderniser l'éducation et la formation des jeunes et de lutter contre le décrochage scolaire, mais aussi de favoriser l'intégration des jeunes réfugiés et migrants dans le système scolaire. Près d'un million d'euros seront en outre consacrés à la lutte contre la pauvreté des enfants.

L'adoption de cet accord, le 25e a être signé après ceux du Portugal, de la France ou encore de l'Allemagne, a été salué par Nicolas Schmit, le commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux. «Les fonds de cohésion de l’UE alloués au Luxembourg contribueront à l'insertion professionnelle et à la formation des personnes éloignées du marché du travail. Ils cibleront également l'investissement dans la jeunesse pour donner aux enfants un bon départ dans la vie», a commenté le commissaire luxembourgeois.

De son côté, Elisa Ferreira, la commissaire européenne à la cohésion et aux réformes a estimé que la signature de cet accord permettait au pays de «réaliser des progrès supplémentaires dans son cheminement vers une économie et une société innovantes, vertes et équitables».

