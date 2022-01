Face à la hausse du prix de l'électricité et des combustibles, l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs tire la sonnette d'alarme et appelle à des aides de l'Etat.

Une hausse alarmante

L'ULC réclame un plafonnement du prix de l'électricité

Les citoyens luxembourgeois n'ont sans doute pas pu passer à côté de la hausse fulgurante du prix de l'électricité ces derniers mois. C'est bien simple, le prix à la consommation du gaz naturel a augmenté en moyenne de 61,33 % entre décembre 2020 et décembre 2021, et le prix à la consommation des combustibles liquides de 64,27 % sur la même période.

Le prix de l'essence, du diesel, du gaz augmente actuellement pratiquement chaque semaine à des niveaux sans précédent. À cela s'ajoute la taxe sur le CO2, neutralisée dans l'index des prix à la consommation et nettement plus élevée.

L'Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) s'en inquiète particulièrement. Selon elle, l'augmentation drastique des coûts de l'énergie pèse de plus en plus sur les ménages. «Ce sont surtout les familles à faibles revenus qui sont confrontées à de réels problèmes financiers, car leurs moyens financiers ne leur permettent plus de payer les frais d'énergie. Au cours des dernières semaines, de nombreux ménages ont reçu leur décompte annuel et ont été confrontés à des augmentations de prix drastiques. Et comme si cela ne suffisait pas, de nombreuses familles devront à l'avenir payer le double de ce qu'elles payaient auparavant à titre d'avances», s'alarme l'ULC.

C'est pourquoi cette dernière demande à nouveau que les ménages à faibles revenus en particulier soient soutenus financièrement par l'État à court terme par le biais d'aides spéciales à l'énergie. En outre, l'ULC demande au gouvernement d'envisager sérieusement un blocage des prix de l'énergie, comme c'est d'ailleurs déjà le cas dans certains autres pays de l'UE. «Alternativement, on peut également imaginer un prix unique imposé par la loi pour une quantité minimale de gaz naturel, qui permettrait aux ménages de passer l'hiver».

L'ULC critique vivement la politique énergétique ou le tournant énergétique du gouvernement, qui ne se fait pas seulement par le biais de la politique des prix, mais aussi, de manière générale, au détriment du consommateur final. «Il faut donc agir au plus vite et pas seulement au tournant de l'été».



