Conséquence directe du dépassement du «seuil d’information» de 180 µg d'ozone par m3 d'air, les automobilistes doivent respecter les 90 km/h sur l'ensemble du réseau autoroutier.

L'ozone monte et la vitesse baisse sur autoroutes

Patrick JACQUEMOT

Beckerich, Vianden, Esch-sur-Alzette, une par une en ce mercredi après-midi, les stations de mesure de la qualité de l'air ont donné l'alerte. Les 180µg d'ozone/m3 d'air étaient atteints. Immédiatement, le ministère de l'Environnement, du climat et de l'environnement alertait la population, comme le veut une directive européenne de 2003.

Si le gaz est invisible, le premier effet tangible de sa trop forte concentration s'est affiché sur les panneaux au-dessus des autoroutes du pays. Obligation étant faite aux automobilistes de lever le pied, et à ne pas dépasser les 90 km/h. La mesure ne sera levée que lorsque le seuil d'O3 reviendra à un niveau acceptable.

A suivre en direct

«Polluant des beaux jours», l'ozone atteint ses pics les jours de fortes chaleurs. Avec le Luxembourg et ses voisins en pleine alerte canicule rouge depuis ce 24 juillet au matin, il n'en fallait pas plus pour affoler les capteurs des stations de mesure répartis sur le territoire.

Chacun peut d'ailleurs suivre la montée de l'inquiétante concentration d'ozone en direct. L'information étant diffusée depuis le site du ministère de l'Environnement, via une page dédiée.





Il faut se souvenir que l'année 2013 avait cumulé 23 journées de dépassements de seuil d'information. Les 240µg d'ozone/m3 d'air, niveau du «seuil d'alerte» cette fois, avaient alors été franchis pendant quelques heures à la station de Vianden. Déjà il y a quinze ans, c'est en été que les mesures avaient dépassé les normes tolérées.

La saison avait été marquée, comme aujourd'hui, par une vague de chaleur et un très fort ensoleillement qui avait duré plusieurs jours.

Source Ministère de l'Environnement, du climat et du développement durable

Mais pourquoi faut-il craindre une trop grande concentration d'ozone? Parce que cela nuit à la santé de chacun. En déclenchant le «seuil d'information», le ministère de l'Environnement met d'ailleurs en garde les personnes «particulièrement sensibles», comme les personnes âgées, les enfants et les patients souffrant de troubles respiratoires et cardiaques. Il faut se garder de tout effort excessif.

En effet, l'ozone invisible s'avère être un gaz agressif pour l'humain. A forte concentration, l'O3 pénètre dans les voies respiratoires les plus fines et peut causer de graves troubles.

N'allez pas croire que les dommages de l'ozone ne concernent que les hommes et les femmes. Il nuit tout autant à l'environnement. Ainsi, une présence excessive va entraîner des nécroses visibles sur les feuilles ou les épines de certains arbres. Cela limite leur capacité de photosynthèse et entraîner même, parfois, un dépérissement du végétal.

La biodiversité n'apprécie guère non plus la grimpée des taux d'ozone. En effet, le gaz acidifie non seulement l'air mais dégrade les eaux de surface et le sol. Les conséquences sont directes sur oiseaux, insectes et poissons mais peuvent tout autant impacter la croissance de certaines cultures.

Bref, il y a bien des raisons pour lever le pied de l'accélérateur de sa voiture et respecter les 90 km/h exigés.