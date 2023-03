Une pénurie guette les pharmacies luxembourgeoises. La Santé a diffusé une circulaire à tous les médecins et pharmaciens du pays en leur rappelant que l'Ozempic doit être prescrit prioritairement pour les personnes atteintes de diabète de type 2.

La Santé s'en inquiète

L'Ozempic de plus en plus utilisé au Luxembourg

Nous vous en parlions il y a peu, l'Ozempic, ce produit injectable utilisé pour «le traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé» fait fureur ces derniers temps en raison de son usage détourné.

En effet, le sémaglutide, son principe actif, agit en se fixant sur les récepteurs d'une hormone qui a un rôle dans le contrôle de la glycémie et stimule la libération d'insuline lorsque le taux de glucose dans le sang est élevé. Il ralentit aussi la vidange de l'estomac, diminuant de fait l'appétit et engendrant des pertes de poids importantes, de l'ordre de 10% en un an. Face à ce buzz (sur TikTok, le mot-clé #Ozempic culmine à plus de 500 millions de vues), les médecins tirent la sonnette d'alarme, mettant en exergue les effets secondaires du sémaglutide (nausées, diarrhées, vomissements, etc.).

Des ordonnances qui ne correspondent pas à l'indication mentionnée

Au Luxembourg également, l'Ozempic fait des émules, tellement qu'une pénurie semble guetter les pharmacies. Interrogée par les députés André Bauler et Gilles Baum (DP), la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) l'a confirmé au détour d'une question parlementaire.

«La direction de la Santé a effectivement constaté que la demande d'Ozempic a augmenté ces derniers temps, probablement à cause des ordonnances dites «Off-label», et que cela a conduit à diverses pénuries d'approvisionnement à travers l'Europe», explique la ministre. Par «Off-label», comprenez l'utilisation d'un médicament dans un contexte qui ne correspond pas à l'indication mentionnée, la perte de poids en l'occurrence.

Et le phénomène est loin, très loin d'être marginal. En 2022, 7.290 personnes assurées auprès de l'assurance maladie luxembourgeoise bénéficiaient d'un remboursement des traitements d'insuline et analogues afin de traiter un diabète de type 1. Quant aux médicaments pour abaisser la glycémie, c'est-à-dire les médicaments utilisés dans le cadre d'un diabète de type 2 (comme l'Ozempic, NDLR), 41.176 personnes ont acheté des antidiabétiques de ce type.

Une situation qui a donc poussé le ministère de la Santé à diffuser une circulaire à tous les médecins et pharmaciens du Luxembourg, le 18 octobre dernier, en leur rappelant que l'Ozempic doit être prescrit prioritairement pour les personnes atteintes de diabète de type 2, afin d'éviter une éventuelle pénurie.

Cette situation est constatée en étroite collaboration avec le CNS. L'EMA, en collaboration avec les États membres, suit actuellement également ce dossier au niveau de l'UE pour gérer au mieux les conséquences d'éventuels goulots d'étranglement.

