La mise en service du P+R a dû être reportée au printemps prochain. Ce n'est pas le seul retard à la gare de Mersch.

L'ouverture du P+R de Mersch est retardée

Cela aurait dû être un grand moment. L'ouverture tant attendue du parking de la gare de Mersch était prévue pour le changement d'horaire du week-end dernier. Mais il n'en a rien été. Pourtant, en avril dernier, il avait été dit avec espoir : «Bien que les travaux n'aient commencé qu'à l'hiver 2021 après un long retard, ils ont entre-temps tellement progressé que plus rien ne s'oppose à une ouverture en décembre». Mais c'était visiblement sans compter quelques imprévus.

Alors que la mise en service aurait dû avoir lieu, il y a bien un retard, comme l'indique Alessandra Nonnweiler du service de presse des CFL, interrogée par le Luxemburger Wort : «Il est effectivement vrai que la mise en service du P+R de Mersch a été reportée au printemps 2023. Ce retard est dû à des problèmes d'approvisionnement dans le domaine de l'asphalte coulé, qui est devenu rare sur le marché mondial par rapport à la demande. Le retard qui en a résulté a aussi eu des conséquences sur d'autres travaux.»

Une route pour un parking

Un autre chantier, indispensable à la mise en service du parking, se fait également attendre. La seule route d'accès depuis le rond-point de Rollingen n'est pas encore terminée. «Il était prévu que la première partie de la route d'accès soit terminée à la fin de l'année. Les travaux n'ont d'ailleurs pas pris de retard et le délai aurait pu être respecté. Mais comme le parking CFL a pris du retard et ne sera pas prêt à la fin de l'année, il est évident que la route d'accès ne peut pas être prête non plus. C'est pourquoi différents travaux ne seront effectués qu'en 2023», indique Ralph Di Marco, porte-parole de l'administration des ponts et chaussées.

Selon les Ponts et Chaussées, il aurait été possible d'achever une route à cet endroit il y a une semaine. Photo: Frank Weyrich

Selon les informations concordantes des services concernés, l'ouverture du parking est désormais prévue pour le mois de mai de l'année prochaine. Dès lors, les 407 places de stationnement avec accès direct aux quais devraient être disponibles.

Des retards sans fin

Un autre retard a été pris dans l'agrandissement du parking Lohr sous le pont rouge. Les Ponts et Chaussées auraient dû entamer les travaux dès 2017. Mais des restrictions budgétaires et des contraintes environnementales ont retardé le début des travaux, si bien que le permis de construire déjà délivré est devenu caduc.

Une nouvelle tentative devait avoir lieu en septembre 2021, comme en témoigne le permis de construire du 29 septembre 2021. Mais là encore, rien ne s'est passé, si bien que le bourgmestre Michel Malherbe a dû délivrer le 24 août dernier une prolongation du permis de construire pour une année supplémentaire, afin d'éviter que celui-ci ne devienne lui aussi caduc. Mais bien que quatre mois se soient écoulés depuis, rien n'a bougé. Cela fait donc plus de cinq ans que le projet d'extension du parking de Lohr n'a pas avancé d'un iota. Pour rappel, l'extension du parking doit permettre de créer 162 places de stationnement supplémentaires.

Un cadeau de Noël quand même

Il y a malgré tout une lueur d'espoir dans la transformation de la gare. Le passage souterrain sud sera rouvert aux voyageurs juste à temps pour Noël. Depuis sa fermeture en avril dernier, les usagers du parking Lohr et de l'impasse Kayser devaient faire un détour par le passage souterrain central pour accéder aux quais. Cette réouverture apporte un surcroît de confort aux navetteurs.

3 Le passage souterrain sud sera rouvert juste à temps pour Noël. Phto: Frank Weyrich

Un autre avantage attend les voyageurs en train grâce au passage souterrain rénové. Le chemin jusqu'au quai est désormais entièrement protégé des intempéries, car un store protège des précipitations et des parties latérales transparentes empêchent le vent de passer. De plus, les pentes sont conçues de manière à pouvoir être empruntées sans problème par des vélos.

En revanche, la gare routière est littéralement sinistre. Les marquises installées cet été se battent depuis des semaines avec des rampes d'éclairage défectueuses, qui ont entre-temps pris des proportions considérables.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

