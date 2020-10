La rénovation de l'établissement en travaux, face à la gare, devait avoir lieu fin 2021. Désormais, le premier établissement de l'enseigne Marriott ne compte plus accueillir ses premières nuitées avant le premier semestre 2022.

Luxembourg 2 min.

L'ouverture de l'hôtel Alfa repoussée à 2022

Patrick JACQUEMOT La rénovation de l'établissement en travaux, face à la gare, devait avoir lieu fin 2021. Désormais, le premier établissement de l'enseigne Marriott ne compte plus accueillir ses premières nuitées avant le premier semestre 2022.

Immanquablement, les usagers du tram arrivant en gare centrale regarderont vers l'ancien hôtel Mercure. Toujours et encore en chantier alors que ses travaux de rénovation ont débuté voilà maintenant plus de deux ans. Il va de soi que le covid n'a pas joué en faveur de la tenue du planning des opérations, et c'est aujourd'hui avec un brin de désolation que les deux porteurs du projet de réouverture, le luxembourgeois Sam Rollinger et le suisse Beat Sigg, se voient obligés d'en retarder l'ouverture.

En tout cas, plus question que le lobby voit défiler ses premiers clients à l'automne 2021 comme initialement prévu. Les retards cumulés se comptent en mois, et du côté de Luxembourg Hotel Management S.A on préfère désormais tabler sur un accueil à partir de l'été 2022.

Etat des lieux Selon les derniers relevés du Statec, le pays comptait en début d'année 219 établissements hôteliers et 7.389 chambres. Dont 92 hôtels et près de 4.000 chambres pour la seule capitale Luxembourg. Mais l'on sait que le secteur joue gros au fil des semaines et tarde à retrouver la fréquentation des années passées.



Marriott devra ainsi patienter avant de voir son nom briller au firmament de l'activité hôtelière luxembourgeoise. Mais pas question pour la chaîne hôtelière de renoncer à son objectif de qualité : «Les critères de classification européen ont été ajustés cette année pour les années 2020-2025. Sur cette base, nous pouvons dire qu'il s'agira bien d'un hôtel de haute gamme avec 153 chambres doubles et suites», confient les initiateurs de cette réouverture particulièrement attendue.

Impossible pour l'heure de savoir à quoi ressembleront les lieux. Officiellement, Marriott et Luxembourg Hotel Management S.A n'ont pas encore validé le relooking à apporter aux différents espaces. Par contre, côté certitude, les promoteurs assurent qu'en rez-de-chaussée, sera «mis en oeuvre le concept Greatroom de Marriott qui comprend également un restaurant et un bar».

Pour mémoire, l'ancien hôtel Mercure avait baissé le rideau en mars 2017, avant que l'affaire ne soit déclarée en faillite au mois de juin suivant. De quoi laisser sans emploi près de 80 employés. Le propriétaire suisse des lieux avait ensuite concrétisé un rachat avec le groupe Marriott mi-2019.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.