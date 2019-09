Récemment nommé à la tête du Centre de langue luxembourgeoise, Luc Marteling revient sur ses missions futures et les métamorphoses à venir pour la langue dans les mois à venir.

L'orthographe luxembourgeoise bientôt «mise à jour»

Interview: Marc Hoscheid, traduction Sophie Wiessler

Luc Marteling, comment avez-vous réagi lorsque le poste de directeur du Centre de Langues du Luxembourg vous a été proposé?

Luc Marteling - «Proposé est un terme peut-être un peu fort, j'ai postulé pour le poste. Il y a eu deux offres, la première en 2018, puis une seconde, à laquelle j'ai pu assister. J'ai ensuite suivi tout le processus, y compris une réunion avec le ministre de l'Education, Claude Meisch. J'étais heureux quand le ministre m'a «amené à bord», pour ainsi dire.

Le centre lui-même existe depuis 2018. Comment a-t-il fonctionné sans directeur jusqu'à présent?

Ce centre a une histoire vieille de 15 ans, il n'est pas né de nulle part. Le dictionnaire en ligne luxembourgeois (LOD) en est la base. Beaucoup de travail a été fait ici par le passé et c'est formidable de ne pas avoir à repartir de zéro.

A vos yeux, le LOD est la tâche principale du centre?

Cela restera certainement l'une des tâches principales, mais il y a d'autres missions. La loi mentionne spécifiquement la normalisation de la langue luxembourgeoise, ce qui signifie que nous devons nous occuper de la grammaire et de l'orthographe. Avec l'orthographe, la situation est similaire à celle du dictionnaire, il n'est pas nécessaire de partir de zéro. Nous travaillons sur une mise à jour de l'orthographe depuis plus de deux ans.

Je voudrais éviter ici le terme "nouveau" parce que ce n'est pas une nouvelle orthographe. Il y avait déjà deux textes, qui sont fusionnés et complétés par les tendances actuelles. Le travail final est actuellement en cours, de sorte que la version complémentaire devrait être présentée en novembre. Il s'agit de clarifier et de simplifier toute une série de choses. J'espère et je crois que les innovations seront bien accueillies par la population et que nous ne serons pas confrontés à une situation comme celle de la réforme de l'orthographe allemande.

L'orthographe ne doit pas nécessairement contenir tous les mots, mais fait référence au dictionnaire luxembourgeois. Dans les semaines et les mois à venir, le LOD sera donc étendu en vue de la nouvelle charte graphique.

L'orthographe doit donc s'adapter à la réalité de la langue et ne pas être imposée d'en haut?

Au cours de son développement, une grande importance a été accordée à l'implication des personnes. Deux fois un texte a été publié, auquel les gens ont pu envoyer des suggestions. En tout cas, le travail n'a pas été fait dans une pièce tranquille, mais de manière très transparente. Je pense que l'approche était très exemplaire. De nombreux facteurs ont été pris en compte, non seulement le développement du langage, mais aussi la prononciation et la situation spécifique des mots venant de l'allemand ou du français.

Surtout, on a essayé de rendre certaines choses plus logiques et plus claires. Par exemple, il n'a pas toujours été clair quand un mot en luxembourgeois obtient deux "N", par exemple dans le cas de "demissionéieren" ou "pensionéieren". Ici, il a été décidé qu'ils seraient toujours écrits avec un "N". Il existe un certain nombre d'autres exemples de changements conçus pour faciliter l'apprentissage et l'enseignement de la nouvelle orthographe.

Combien de personnes travaillent actuellement au centre? D'autres recrutements sont-ils prévus ou l'effectif cible actuel est-il suffisant?

Actuellement, dix personnes y travaillent, dont deux, une demi-journée et une avec le statut de travailleur handicapé. Même si nous travaillons parfaitement avec ces personnes, plus le champ d'activité est vaste, plus vous avez besoin d'employés spécialisés. Par exemple, en ce qui concerne la reconnaissance vocale luxembourgeoise, il serait logique de recruter un linguiste informaticien. Un historien de la langue nous irait aussi bien.

Presque en même temps que le Centre, le poste de Commissaire pour le luxembourgeois a été créé. Qu'en est-il de la coopération?

Super, je ne peux pas le dire autrement ! Je suis très reconnaissant au commissaire d'exister, car, comparé à moi, il a une meilleure vue d'ensemble. Le Centre est l'un des nombreux acteurs et, en tant que tel, il serait difficile d'avoir à surveiller la coopération entre toutes les institutions.

En ce qui concerne la coopération pratique, Marc Barthelemy se rend souvent au Centre et nous donne son avis. Il aide également à déterminer quelle institution met l'accent sur quels domaines.

Un certain nombre d'institutions devraient s'efforcer de promouvoir le luxembourgeois. En plus du Centre, il y a aussi le commissaire et la CPLL, pour n'en nommer que quelques-uns. Pouvez-vous comprendre qu'un étranger puisse considérer leur nombre comme trop élevé?

Oui, je peux le comprendre, mais je ne vois pas le danger pour le moment. La CPLL, comme son nom l'indique, a une fonction purement consultative et je suis heureux qu'elle existe. Même si j'ai pleinement confiance dans le centre, il est toujours bon que notre travail soit remis en question de manière critique de l'extérieur.

Le langage est quelque chose de sensible ; il fonctionne non seulement selon des critères rationnels mais aussi selon des critères émotionnels. Cela le rend complexe d'une part, mais aussi beau et excitant d'autre part. Ce n'est pas seulement une nourriture pour le cerveau, mais aussi pour le cœur.

C'est pourquoi cet élément d'accompagnement est si important. D'autres acteurs, comme l'Université ou l'Institut des langues (INL), ont déjà rendu des services exceptionnels au luxembourgeois. J'ai beaucoup de respect pour leur travail, ce qui explique aussi l'intérêt que j'ai pour ce poste.

Même s'il ne peut jamais être une version finale, une version imprimée du dictionnaire en ligne ne serait-elle pas un projet intéressant?

Je trouve l'idée très séduisante, mais je pense qu'elle n'est pas appropriée pour le moment. Mais cela dépend aussi de la rapidité avec laquelle nous progressons dans divers domaines. La priorité est donnée aux mots que les gens recherchent le plus. Il s'agit avant tout des noms propres, et nous deviendrons encore plus actifs dans ce domaine à l'avenir. Je crois que ce projet, une fois qu'il aura été traité de manière attrayante, intéressera de nombreuses personnes, mais ce n'est pas pour aujourd'hui ou demain.

L'orthographe est sur la ligne d'arrivée.. Quid de la grammaire?

Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la grammaire, en dehors d'un travail de réflexion, rien n'a encore été fait. Si nous voulons procéder aussi consciencieusement qu'avec l'orthographe, ce travail prendra certainement encore quelques années. Certains disent que trois ans pour une nouvelle grammaire serait très rapide, d'autres pensent que huit ans serait un bon rythme.

Quelle serait votre préférence? Ma préférence est ici (rires et montre son T-shirt): Mat Wuppes ! Je viens du journalisme, qui est un sujet plutôt nerveux, mais ici ce n'est pas seulement une question de rapidité, car la qualité doit passer en premier.»

