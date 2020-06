En cas de nouvelle vague d'infections, le président de la Chambre de commerce du Luxembourg plaide pour que le gouvernement assure autant la protection de la santé que de l'économie. Selon lui, le premier lockdown a trop été axé sur l'aspect sanitaire.

Luxembourg 2 min.

L'ordonnance de Luc Frieden en cas de reconfinement

En cas de nouvelle vague d'infections, le président de la Chambre de commerce du Luxembourg plaide pour que le gouvernement assure autant la protection de la santé que de l'économie. Selon lui, le premier lockdown a trop été axé sur l'aspect sanitaire.

(pj) Et si demain l'épidémie de covid-19 se réactivait et imposait un nouveau confinement? L'idée est dans tous les esprits, d'autant que les chiffres du week-end au Luxembourg, n'ont guère été encourageants (+ 69 cas positifs en deux jours). Pour l'ancien ministre des Finances (CSV), une des solutions à mettre en oeuvre pourrait être un confinement partiel, par région. Il a exprimé cette idée, dimanche au micro de 100,7.

En effet, au terme de trois mois de gel total ou partiel de l'activité du Luxembourg, l'actuel président de la Chambre de commerce estime qu'il faudrait appliquer des mesures moins radicales si le virus venait à inquiéter de nouveau le fonctionnement du pays. Sa crainte : qu'un reconfinement global ne porte un coût fatal à nombre d'entreprises. «Je pense qu'il faut équilibrer santé et économie. Dans la première phase, tout a été centré sur l'aspect sanitaire. Pour éviter la propagation du virus, tout était clos. Si une nouvelle phase épidémique arrivait, à l'automne, nous pourrions agir autrement pour maintenir l'économie en marche.»

Investissements et emplois à l'abri de la crise La Chambre de commerce a sondé 431 entreprises. Et même si la situation est loin d'être rassurante, les entrepreneurs estiment qu'ils maintiendront leurs effectifs et le choix d'investir pour le devenir de leur société. Une note d'espoir.

Selon Luc Frieden, en cas de seconde vague, même les Etats voisins n'agiraient plus comme ils l'ont fait. Le blocage des frontières, plus ou moins ferme selon les pays, n'ayant pas fait ses preuves. Mais d'ores et déjà, le président de la BIL plaide pour la création d'une commission de relance. Celle-ci ayant pour rôle de réfléchir aux nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour conserver attractivité et compétitivité au Grand-Duché.

Et de tacler au passage la prochaine réunion tripartite annoncée pour vendredi mais sans ordre du jour précis. Le responsable politique (qui avait accompagné le gouvernement lors de la sortie de crise, en 2010) sait toutefois que la table ronde entre Etat, syndicats et patronat pour définir des mesures de soutien devrait mieux se dérouler qu'il y a dix ans. Aux yeux de Luc Frieden : «Il y a un consensus à ce stade sur le fait que l'État doive actuellement dépenser des sommes considérables pour soutenir l'économie et la population».

Un soutien entre "collègues" Que pense Luc Frieden (CSV) de la candidature de Pierre Gramegna (DP) au poste de président de l'Eurogroupe? Du bien! Et l'ancien ministre des Finances n'a pas manqué d'encourager son successeur vers cette accession. Il a qualifié cette candidature de «très belle opportunité (...) Ce serait une très bonne chose pour le Luxembourg». Sera-t-il entendu? Réponse le 9 juillet prochain.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.