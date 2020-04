De la patience et des efforts, c'est le message envoyé à la population par la ministre de la Santé lors de son point presse qui s'est tenu ce vendredi à la veille du long week-end pascal.

Luxembourg 3 min.

L'optimisme prudent de Paulette Lenert

Eddy RENAULD De la patience et des efforts, c'est le message envoyé à la population par la ministre de la Santé lors de son point presse qui s'est tenu ce vendredi à la veille du long week-end pascal.

«Si on compare sur les deux dernières semaines, on constate que les efforts de confinement portent leurs fruits notamment au niveau du nombre de nouvelles infections.»

La ministre de la Santé s'est voulue rassurante en guise d'introduction en évoquant des chiffres encourageants à propos des hospitalisations. «Les nouvelles infections sont en recul» et ce vendredi, le pays affiche 3.223 cas selon les derniers chiffres publiés par les services de la santé.

«Le nombre des nouvelles infections est en recul» Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé fait part ce vendredi de son optimisme mesuré. 108 nouveaux malades ont été diagnostiqués en un jour. Néanmoins, deux décès supplémentaires sont à déplorer au pays, pour un total de 54 personnes emportées par le covid-19.

Mais Paulette Lenert a aussi reconnu que le chemin était encore long. «Nous ne sommes pas encore sortis de la crise, c'est loin d'être fini mais nous en viendrons à bout», a rappelé l'élue socialiste qui regrette notamment la hausse rapide des décès, «huit supplémentaires en deux jours».

La ministre a également tenu à rappeler l'importance des gestes barrières mais aussi le fait de rester le plus possible à son domicile tout en reconnaissant qu'il y avait de nombreux autres moyens de communiquer avec les autres.

Si la pandémie de covid-19 a bouleversé l'organisation sanitaire des hôpitaux, la capacité d'accueil n'est pas encore atteinte mais la vigilance reste de mise. C'est d'ailleurs pour cette raison que le pays ne devrait pas accueillir prochainement de nouveaux patients issus de l'est de la France. «Nous n'avons pas des milliers de lits de soins intensifs à Luxembourg, d'où notre prudence.»

A noter encore que pour les pathologies autres que le covid-19, la ministre rappelle qu'il est possible de bénéficier de soins et d'opérations. «N'ayez crainte. Contactez un professionnel de santé, les filières sont bien distinctes.»

Une hiérarchisation dans la distribution des masques

Si le Luxembourg a mis sur pied une politique de dépistage particulièrement ambitieuse - le Grand-Duché teste six fois plus que ses voisins belges, néerlandais et français par rapport au total de la population- Paulette Lenert a reconnu que les résidents des maisons de repos n'étaient pas systématiquement soumis à ce test. «Nous avons fait le choix de cibler le personnel soignant», dit-elle. Par contre, aucune information n'a été communiquée sur le nombre de décès dans les maisons de retraite.

Forces et faiblesses avouées du système de santé L'absence de clarté sur le port des masques, le manque de données sur le matériel, un système qui repose en grande partie sur les frontaliers. Propulsée ministre de la Santé juste avant la crise sanitaire, Paulette Lenert, fait le point.

Quant à la distribution des masques, la priorité reste bien évidemment le secteur de la santé. «Dès le début, nous avons dû nous adapter en fonction de nos stocks. Il y a 15 jours, nous avons élargi au domaine des soins à la personne. En quelques semaines, nous avons distribué 192.000 masques.»

Enfin Paulette Lenert a également évoqué le projet Con-Vince. Si les premiers résultats de cette surveillance de l'évolution de la maladie à travers la population ne seront connus que dans deux mois, cette enquête ne sera pas la condition préalable pour évoquer la levée des mesures de confinement. «Nous travaillons sur une stratégie de sortie mais ce dossier sera évoqué la semaine prochaine», a précisé la ministre avant de conclure: «Tenez bon».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.