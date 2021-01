Si les élus de l'opposition ne contestent pas la prolongation des mesures sanitaires durant trois semaines, le stockage de données personnelles ou la stratégie à long terme envisagée ont animé la commission de la Santé ce mardi à la Chambre.

L'opposition réclame des précisions sur la loi covid

(jum avec mg) - Alors que le gouvernement a décidé de conserver les mesures sanitaires jusqu'au 21 février, le Parlement doit se prononcer sur la prolongation cette semaine. Ce mardi, les membres de la commission de la Santé ont examiné la loi et deux amendements proposés par le député Sven Clement (Piraten). La stratégie à long terme et le stockage des données personnelles étaient au coeur des questionnements, selon nos confrères du Luxemburger Wort.

Le premier amendement vise en effet les données concernant la vaccination. Selon la loi actuelle, celles-ci peuvent être conservées pendant 20 ans. Dans son amendement, Sven Clement propose des périodes de stockage plus courtes. Le député a fait référence aux avis de la Commission nationale de protection des données et au Conseil d'État, qui ont critiqué en décembre cette longue période de conservation dans leurs avis respectifs sur la loi covid actuelle.

Interrogé sur la question, Mars Di Bartolomeo (LSAP), a déclaré que l'amendement serait transmis au gouvernement. Le président de la commission de la Santé a précisé que «le gouvernement a prévu de revoir les délais et de réglementer ce point dans une prochaine loi covid». L'objectif étant de concilier une période de rétention des informations la plus courte possible et un principe de précaution. La conservation assure en effet la possibilité d'accéder aux données en cas d'éventuels effets tardifs résultant de la vaccination.

La question des données collectées auprès des personnes qui ne sont pas vaccinées a aussi été discutée. Si Mars Di Bartolomeo a expliqué que le gouvernement n'avait pas l'intention d'en récolter, la loi prévoit que les données seront collectées auprès des personnes à vacciner. Dans son second amendement, Sven Clement a donc proposé qu'il soit explicitement indiqué dans la loi que seules les données des personnes qui se font vacciner seront collectées.

Une vision à long terme réclamée par le CSV

Le CSV, quant à lui, a indiqué soutenir la décision de prolonger les mesures de trois semaines supplémentaires. Cependant, le parti d'opposition attend une stratégie à long terme qui permettrait de mieux définir les conditions dans lesquelles les mesures seront prises ou assouplies. «Quels doivent être les chiffres d'infection pour que les restaurants rouvrent, par exemple ?», s'est interrogé Claude Wiseler, le secrétaire général du parti. Selon lui, le gouvernement devrait informer la population pour comprendre quelles mesures seront prises et pourquoi. Le CSV avait présenté en décembre une motion sur la stratégie à long terme, qui a été soutenue par les partis majoritaires. «Cependant, rien n'a été fait jusqu'à présent», a déploré Claude Wiseler.

Le CSV votera contre le projet de loi parce qu'il estime que le gouvernement n'a pas non plus réussi à donner des perspectives sur la stratégie de vaccination. Selon le parti d'opposition, il est important que les gens sachent quel est le calendrier de vaccination, ce qui va se passer ensuite et ce à quoi il faut faire attention.

