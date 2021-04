C'est la gestion de la crise sanitaire dans les maisons de retraite qui est reprochée à la ministre de la Famille.

L'opposition demande la démission de Corinne Cahen

(pj avec Michèle GANTENBEIN) Jeudi, ministères de la Famille et de la Santé ont reconnu que 53 clusters covid avaient été repérés dans les maisons de retraite du pays depuis le début de l'épidémie. Un chiffre que les autorités auront tardé à révéler, et des chaînes d'infection sur lesquelles désormais une enquête indépendante va se pencher. Ainsi en ont décidé les députés luxembourgeois hier à l'heure de voter la 11ème version de la loi Covid.

Déjà 53 clusters en maisons de retraite Même si la vaccination a prioritairement visé les personnes âgées résidant en établissement de longs séjours, le ministère de la Famille ne constate pas d'accalmie sur le front des infections collectives.

Mais pas question pour l'opposition de tourner aussi facilement la page des quelque 1.660 infections de seniors constatées dans une quarantaine d'établissements long séjour en un an de crise. Voilà en effet un sujet qui peut faire tanguer la gestion gouvernementale. Car au-delà des investigations, ADR, Déi Lénk et Pirates se retrouvent derrière la demande du député CSV Michel Wolter. Ce dernier réclame en plus que soit mené un audit externe des mesures sanitaires dans les structures ainsi qu'une évaluation des initiatives prises par le ministère de la Famille pour endiguer la prolifération du virus auprès d'une population âgée vulnérable.

Lourd tribut A ce jour, l'épidémie covid a causé 749 décès au Luxembourg. Et force est de constater après les informations données par les ministères de la Famille et de la Santé que les résidents des maisons de retraite ont été particulièrement impactés. En effet, 328 retraités pris en charge en établissements seniors sont décédés des suites d'une infection au coronavirus. Ainsi, les têtes blanches infectées en maison de retraite représentent près de 45% des victimes. Un lourd tribut qui peut s'expliquer par la santé fragile des pensionnaires. Mais l'enquête (votée par les députés) devra aussi voir si des mesures mieux adaptées n'auraient pas permis d'amoindrir cette hécatombe.

Voilà donc Corinne Cahen directement visée. Et même si, jeudi à la Chambre, la ministre a présenté pendant 20 minutes les différentes actions préconisées ces derniers mois pour protéger les résidents des homes seniors, l'opposition n'en démord pas et continue de demander sa démission. Cela notamment pour avoir si longtemps caché la réalité sanitaire frappant les institutions publiques ou privées accueillant des retraités en perte d'autonomie. Corinne Cahen rétorque qu'elle ne souhaitait pas «dissimuler quoi que ce soit». Si elle n'a pas communiqué plus tôt sur les clusters c'était pour préserver «les foyers, le personnel et les proches» qui traversaient déjà une situation stressante.

Les maisons de retraite préparent le déconfinement Anticipant une sortie progressive des seniors, le gouvernement a d'ores et déjà donné de nouvelles directives aux gestionnaires des 52 établissements concernés. Objectif: prévenir la formation de nouveaux clusters.

Pas de quoi convaincre l'opposition qui, par la voix de Michel Wolter estime que Corinne Cahen n'est pas «la bonne personne au bon endroit». Même colère du côté de Fernand Kartheiser (ADR) qui insistait pour que la ministre quitte son poste pour assumer ses erreurs.

Autant d'attaques qui ont réveillé la majorité gouvernementale. Tour à tour, Josée Lorsché (Déi Gréng), Georges Engel (LSAP) sont ainsi montés à la tribune défendre la ministre DP qui a pu sauver sa tête avec le rejet de la motion demandant son départ. Mais le boulet n'est pas passé loin, et sans doute la gestion covid dans les maisons de retraite n'a-t-elle pas fini de faire parler d'elle.

