L'opposition dégaine encore timidement

Anesthésiés durant l'état de crise, les partis minoritaires ont semblé retrouver un peu de tonus à l'occasion des derniers débats parlementaires. Mais l'opposition ne ressort pas indemne de ces trois mois d'état de crise, et pas forcément en grande forme pour ce qui concerne le CSV.

(pj avec Danielle SCHUMACHER) Les temps changent. Si la Chambre des députés s'est réunie un samedi, et même la veille de la Fête nationale, c'est que l'agenda du pays pressait. Avant d'en finir avec l'état de crise, pas moins de 27 lois ont ainsi été votées ces derniers jours. Et si la plupart des textes ont été adoptés sans trop d'agitation, les deux lois dites "covid" ont créé le tumulte lors de la plénière de lundi. Deux textes, six heures de débats et quelques éclats de voix. Pas de doute : l'opposition sort de son silence.

Après trois longs mois de nécessaire consensus, chacun fourbit à nouveau ses armes, ses arguments politiques. CSV, ADR, Déi Lénk et Pirate haussent (un peu) le ton désormais, dénonçant notamment le rythme effréné auquel les textes durant la crise sanitaire ont été soumis au vote. Difficile alors pour le Parlement d'exercer son rôle de contrôle, notamment dans le cas de textes restreignant les droits fondamentaux des citoyens. Ainsi, pour deux lois, il ne s'est passé que 25 jours entre la présentation du projet et son approbation : un record de rapidité.

Les lois covid adoptées avec la seule majorité La loi transposant une partie des décisions sanitaires contre la pandémie de covid-19, prises lors de l'état de crise, a été validée lundi grâce aux voix des députés DP, LSAP et Déi Gréng. Le CSV et l'ADR ont voté contre, tandis que déi Lénk et Piraten se sont abstenus.

Les partis d'opposition se plaignent aussi, aujourd'hui, de n'avoir été informés suffisamment par le gouvernement, ni associés à la rédaction des textes de loi. Vrai, mais l'opposition ne s'est pas non plus impliquée de son propre chef. Rien n'aurait empêché les groupes d'élaborer leurs propres (contre)propositions.

D'ailleurs, les critiques de l'opposition ont tardé à se faire entendre. Après la première réunion conjointe des commissions de la Santé et de la Justice le 3 juin, des avertissements ont été lancés concernant les réductions importantes des libertés individuelles. Des propos masqués par les éloges adressés à la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP).

Quelle est la voie du CSV?

Après un trimestre de commandes réservées au gouvernement, l'opposition entend donc reprendre un peu d'influence. Claude Wiseler (CSV), jusqu'alors discret, est ainsi revenu devant la Chambre sur le travail du gouvernement pendant l'état d'urgence. Des faits, des critiques. Sobriété du discours mais tacles bien sentis. Pourquoi la cheffe de fraction Martine Hansen n'a-t-elle pas fait de même ces dernières semaines? Comme si l'épidémie avait anesthésié tout débat.

Mais visiblement, quelque chose ne tourne pas rond au sommet du parti chrétien-social. Martine Hansen et le président du parti, Frank Engel sont rarement sur la même ligne. Un exemple? Le débat autour du CETA. Frank Engel avait convenu à l'avance avec les partis majoritaires de mener le débat pendant l'état d'urgence sur cet accord économique et commercial avec le Canada mais de reporter le vote après le 24 juin. En séance plénière, ce compromis a volé en éclats et le groupe a quitté la plénière en rugissant.

Qui dirige alors? Claude Wiseler ne reviendrait-il pas par la petite porte pour reprendre en main un parti qui sort affaibli de l'état de crise? Réponse ces prochaines semaines.

