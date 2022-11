Le projet attendu depuis plus de six ans se heurte aux critiques de l'opposition. Ce dernier a tout de même été approuvé lors de la dernière séance du conseil communal.

L'opposition critique le nouveau concept de shopping

Irina FIGUT Le projet attendu depuis plus de six ans se heurte aux critiques de l'opposition. Ce dernier a tout de même été approuvé lors de la dernière séance du conseil communal.

Le conseil communal d'Echternach a été très dur : le projet de «City Shopping» a suscité de nombreuses critiques de la part de l'opposition lors de la dernière séance. Les conseillers devaient en effet voter sur un accord de principe concernant le projet, mais il n'en a rien été pour le moment. Un nouveau concept de shopping pour Echternach, destiné à lutter contre la vacance croissante des surfaces commerciales, est en discussion depuis plus de six ans.

La coalition perd la majorité à Echternach Le passage de Christophe Origer du CSV à Déi Gréng a redistribué les cartes au sein du conseil communal. La coalition veut continuer sans majorité.

L'idée est la suivante : afin d'attirer plus de clients dans la cité abbatiale et d'empêcher la mort des commerces, la diversité des marchandises proposées en ville doit être plus importante. Pour cela, la coalition CSV-LSAP, en sous-effectif depuis le passage de Christophe Origer à Déi Gréng, veut louer les surfaces commerciales inutilisées du centre-ville à des vendeurs d'articles de marque. Le concept s'inspire du modèle d'expérience de shopping unifiée de Bad Münstereifel en Allemagne. Pour ce faire, une société de gestion commerciale doit être créée au préalable.

Manque de transparence et «méthodes de chantage»

Mais le projet ne fait pas l'unanimité. «C'est la toute première fois, depuis toutes ces années que la ville élabore ce projet, que le conseil municipal le vote et que nous pouvons nous exprimer publiquement à son sujet», critique la conseillère verte Carole Zeimetz. Elle dénonce le manque de transparence de la coalition en matière d'information et accuse le conseil échevinal de «méthodes de chantage» et d'agir en catimini.

«Lors des deux seules réunions de travail que nous avons eues sur le projet, nous n'avons été informés que du projet finalisé. Le groupe des Verts est opposé à la transformation d'Echternach en «Outlet-Ville». Le conseiller vert Christophe Origer fait remarquer qu'un conflit d'intérêts se profilerait si une société commerciale devait être créée et si le bourgmestre devait y siéger en tant que membre du conseil d'administration. «Or, l'objectif de la commune est d'être au service du citoyen et d'agir dans son intérêt».

Le DP dépose une motion

Le groupe DP critique que le concept ait été élaboré «sans tenir compte des commerçants». Il appelle la coalition à agir et à déposer une motion en séance. Celle-ci prévoit une collaboration plus étroite entre la direction de la ville et l'Union des commerçants (UCA) d'Echternach. Le groupe n'est prêt à voter sur le projet qu'à la condition que la motion soit respectée.

C'est la toute première fois que nous pouvons nous exprimer publiquement sur le projet. Carole Zeimetz, conseillère de Déi Gréng

Avec quatre abstentions du groupe Déi Gréng et sept votes positifs des autres conseillers, la motion a été adoptée. «Nous signons tous ces points des deux mains», justifie le bourgmestre Yves Wengler (CSV). Selon lui, Echternach est par tradition une ville d'affaires et de tourisme et doit le rester. Il soumet ensuite au vote l'intention de la ville de conclure déjà des pré-contrats avec des entreprises intéressées. Le groupe des Verts vote contre, sept conseillers pour. «Nous continuerons à suivre le projet d'un œil critique», promet Carole Hartmann du DP.

Préoccupation pour le charme de la ville

Interrogée, l'association des commerçants elle-même souligne qu'elle n'est pas opposée à l'idée de lutter contre les locaux vacants en ville. Au contraire, elle se réjouirait de voir des commerces locaux s'installer dans les cellules vides. Mais l'association des commerçants craint que le concept de l'outlet ne détruise le charme authentique de la ville et que l'aspect de conseil personnalisé sur lequel les commerçants d'Echternach comptent et qui, selon leurs dires, est très apprécié par les clients, ne disparaisse. «On ne trouve pas ce genre de choses dans les centres commerciaux anonymes», estime Silke Müller, vice-présidente de l'UCA. Pour les commerçants, le nom «outlet» a une connotation négative, il ne ferait que nuire aux magasins existants.

Nouveau parking en vue à Echternach La commune se dote d'un parking de 236 places en surface au cœur de la ville. La construction devrait notamment profiter aux personnes qui se garent pour une courte durée.

Si tout se passe comme prévu, le nouveau concept de shopping pour la ville pourrait être prêt dès le printemps 2024. «Ce délai est tout à fait réaliste», affirme Yves Wengler, qui précise que la ville a jusqu'à présent investi 1,2 million d'euros dans le projet - sans aucune subvention. Interrogé sur les critiques des conseillers d'opposition, Yves Wengler estime que «l'opposition n'est pas consciente de la réalité, elle ne connaît pas toute la vérité et déforme tout».

