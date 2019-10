Le projet de loi donnant naissance à l'Office national d'accueil a été définitivement adopté par la Chambre, après un débat tendu. Le nouvel organisme, successeur de l'Office luxembourgeois pour l'accueil et l'intégration (Olai), hérite de la mission d'hébergement des demandeurs d'asile.

L'ONA passe l'épreuve de la Chambre

Alexander ABDELILAH Le projet de loi donnant naissance à l'Office national d'accueil a été définitivement adopté par la Chambre, après un débat tendu. Le nouvel organisme, successeur de l'Office luxembourgeois pour l'accueil et l'intégration (Olai), hérite de la mission d'hébergement des demandeurs d'asile.

Un consensus -presque- parfait. Les députés ont adopté le projet de loi portant création du tout nouvel Office national d'accueil (ONA), mercredi, à 56 voix contre quatre. Cette nouvelle institution va remplacer l'Office luxembourgeois d'accueil et d'intégration (Olai) et faire passer la compétence d'accueil des demandeurs d'asile sous le pavillon exclusif du ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn (LSAP).

Concluant huit mois de débats, la commission de la Famille et de l'Intégration, validait le projet de loi donnant naissance à l'ONA le 16 octobre dernier. Les députés avaient souhaité inscrire le vote de ce texte en plénière le plus vite possible, afin de souligner l'urgence d'agir dans ce domaine. Seul à voter contre la version finale du texte en commission : l'ADR.

A la Chambre, mercredi, le patron de l'ADR a été plus loquace. Demandant l'instauration d'un «plafonnement du nombre de réfugiés» accueillis au Grand-Duché, il a reproché à ses collègues, tous opposés à cette mesure, «un manque de réalisme». S'éloignant du sujet de réforme administrative, il a prévenu que les demandeurs de protection internationale (DPI) représentaient un risque de «concurrence sociale avec les Luxembourgeois sur le marché du travail et de l'immobilier».

Plus consensuel, le rapporteur du projet de loi Max Hahn (DP) a tenu à rappeler l'importance de bien traiter les DPI pour un pays comme le Luxembourg, qui compte «50% d'étrangers» en son sein. Sur la même longueur d'onde, le député de l'opposition Paul Galles (CSV) a assuré voir en cette modification administrative «une aide pour accueillir les personnes dignement».

À peine inaugurée, l'ONA aura fort à faire. Depuis 2015, 10.385 demandes d'asile ont été déposées au Grand-Duché. 3.567 ont reçu une réponse favorable. Sachant que du 1er janvier au 31 août 2019, 1.378 requêtes du même ordre ont été enregistrées au Grand-Duché, et que 462 personnes ont obtenu le statut de réfugié.