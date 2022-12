Au cours des 12 derniers mois, l'ONA a donc augmenté la capacité totale de son réseau d’hébergement de plus de 3.400 lits à un total de 7.013 lits afin de pouvoir accueillir l’ensemble des personnes ayant cherché refuge au Luxembourg.

Accueil au Luxembourg

L'ONA a doublé sa capacité d'hébergement en un an

Il y a quelques jours, lors de la récente vague de froid, les capacités de chauffage de la structure d'accueil des réfugiés de la rue Tony Rollman au Kirchberg ont atteint leurs limites. Une situation qui a forcé les autorités à reloger les personnes hébergées dans d'autres structures. Ce mardi, l'Office national de l'accueil (ONA) a rebondi sur ce récent événement pour refaire un point sur les capacités d'accueil luxembourgeoises. On se souvient notamment de la vague de réfugiés ukrainiens qui a eu tôt fait de saturer complètement le réseau grand-ducal.

On se rappelle notamment que des milliers de lits supplémentaires ont été aménagés en quelques mois seulement, grâce à l'ouverture de structures d'urgence dans des halls ou des tentes. Mais aussi en transformant des structures existantes, notamment des hôtels ou des bâtiments administratifs, en structures d'hébergement collectives. «Ceci représentait un défi non négligeable, notamment pour les installations techniques. Toutefois tous les services nécessaires ont pu être mis en place. Une permanence fonctionne 24h/24 et 7j/7 pour pouvoir faire intervenir les corps de métier concernés en cas de besoin», indique le Ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.



De 3.400 à 7.013 lits

Ainsi, à l'heure actuelle, l'ONA gère 68 structures d'hébergement avec 4.157 demandeurs et bénéficiaires de protection internationale (DPI/BPI) et 1.125 bénéficiaires de protection temporaire (BPT) en provenance de l'Ukraine, dont le Centre de primo-accueil Tony Rollman au Kirchberg où les nouveaux-arrivants sont accueillis lors de leur arrivée avant d'être transférés vers d'autres structures d'hébergement.

Au cours des 12 derniers mois, l'ONA a donc augmenté la capacité totale de son réseau d'hébergement de plus de 3.400 lits à un total de 7.013 lits afin de pouvoir accueillir l'ensemble des personnes ayant cherché refuge au Luxembourg, que ce soit en provenance de l'Ukraine ou d'autres pays.





Plusieurs acteurs sur le terrain

Toutes ces structures d'hébergement sont sous la responsabilité de l'ONA. Certaines structures sont gérées et encadrées par deux associations partenaires de l'ONA, la Croix-Rouge luxembourgeoise et Caritas Luxembourg. «Cette collaboration a fait ses preuves au fil des années et a permis de garantir l'hébergement et la prise en charge appropriés des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de protection subsidiaire au Luxembourg, même en des temps difficiles et dans des situations d’un afflux massif», indique le ministère.

Ce même ministère qui a tenu à rappeler que l'approvisionnement en eau potable a toujours été assuré et ce, peu importe les conditions météorologiques, y compris au sein du «Bâtiment T». «Le kit d'accueil de l'ONA que toute personne reçoit à son arrivée inclut un gobelet ainsi qu’un bidon réutilisable pour chaque personne hébergée. La qualité de l’eau potable dans toutes les structures d'hébergement est assurée par des contrôles réguliers, les mêmes standards étant appliqués comme pour l'approvisionnement en eau potable de la population générale au Luxembourg».

De plus, dans des situations spécifiques où une structure d'hébergement en cours d'aménagement ne permet pas encore cet approvisionnement, les habitants de la structure reçoivent des livraisons d'eau minérale en bouteille. «L'ONA effectue un monitoring en permanence de la situation sur place dans les structures d'hébergement pour résoudre des problèmes techniques éventuels».

