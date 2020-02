Cette semaine, les députés vont prêter une oreille attentive à Claudia Monti qui présentera mercredi son rapport d'activité pour l'année 2018. Le lendemain, ce sera aux représentants de l'Inspection du Travail et des Mines de se prêter au jeu.

L'Ombudsfra et l'ITM au rapport

Cette semaine, les députés vont prêter une oreille attentive à Claudia Monti qui présentera mercredi son rapport d'activité pour l'année 2018. Le lendemain, ce sera aux représentants de l'Inspection du Travail et des Mines de se prêter au jeu.

(DH) - La fin des congés du mois de février sonne la reprise des travaux à la Chambre et le programme s'annonce particulièrement chargé. Ce lundi , les députés se pencheront sur l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada (CETA) avant d'aborder la refonte du droit de la faillite.



Londres et Paris seront aussi sous les feux des projecteurs avec le début de deux procès. En Angleterre, celui en extradition de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks. Dans les médias, ses avocats ont déjà promis de faire de «grandes révélations». En France, l'ancien Premier ministre français François Fillon et son épouse devront répondre de soupçons d'emplois fictifs. Par ailleurs, c’est à Genève que débutera la 43e session du Conseil des droits de l'homme.

La journée de mardi sera placée sous le signe de la stratégie nationale en matière de recherche et d'innovation, de la révision de la Constitution et de la problématique des stupéfiants en milieu carcéral.

Le procès d'extradition de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, débute ce lundi. Photo: AFP

A Bruxelles, le Brexit et l'élargissement de l'UE seront au programme des ministres des Affaires européennes. En soirée, Chelsea affronte le Bayern Munich et essaiera de préserver ses chances de ne pas quitter l'Europe au stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans l'autre match de la soirée, Naples recevra le Barça.

Beaucoup plus au Nord, dans l'Arctique, la plus grande réserve mondiale de semences accueillera un nouveau dépôt de graines au sein de l'Arche de Noé végétale.

Déjà présente à la Chambre la veille, l'Ombudsfra Claudia Monti présentera mercredi son rapport d'activité pour l'année 2018. Pour rappel, le rapport de l'Ombudsfra compile les réclamations reçues de la part des citoyens relatives au fonctionnement des administrations de l'Etat et des communes.



La ministre de la Famille Corinne Cahen (DP), quant à elle, présentera le bilan intermédiaire des résultats de l'institut de recherche public luxembourgeois (LISER) concernant le nouveau système du congé parental. Il est entré en vigueur à la fin de 2016 et devait se caractériser par plus de flexibilité pour les parents.

Si les droits de l’homme sont abordés à Genève depuis le début de la semaine, ils le seront aussi au Luxembourg avec un échange de vues au sujet de la responsabilité des entreprises en la matière.

Du côté de la Commission européenne, le rapport sur l'évolution économique et sociale de l'UE sera présenté. En soirée, la Ligue des champions aura un petit air luxembourgeois avec la participation de Miralem Pjanic. Le Schifflangeois sera de retour à Lyon sous les couleurs de la Juventus tandis qu’à Madrid le Real recevra Manchester City .

Suite à la demande du CSV, le rapport annuel 2018 de l'Inspection du Travail et des Mines (ITM) sera examiné jeudi en commission parlementaire. Le bilan intermédiaire de la réorganisation des services de secours sera aussi un sujet d'actualité alors que les députés prépareront le débat de consultation sur la radio socioculturelle 100,7.

Par ailleurs, les députés membres des commissions parlementaires Justice et Sécurité intérieure visiteront les locaux du service VISUPOL, le système de vidéosurveillance de la police grand-ducale.

