Le mercure redescend, et avec lui, les craintes des gelées se font ressentir chez les agriculteurs. Si les vignes seront épargnées, les arbres fruitiers courent de grands risques de dégâts en cas de températures trop négatives.

Le gel suscite de grosses craintes chez les arboriculteurs

«Dans cette période de l'année, on ne craint rien plus que le gel.» Jean-Claude Muller est honnête et ne cache pas ses inquiétudes. Ces derniers jours, il consulte les différents bulletins météorologiques avec attention. Tous prévoient un week-end plutôt frileux, lors duquel les températures flirteront avec les -5 degrés durant la nuit.

Au-delà d'inciter aux balades dans la nature, le récent beau temps qui a inondé le Luxembourg de soleil pendant près de deux semaines a également favorisé la floraison des arbres. Un phénomène que l'arboriculteur de Contern observe être chamboulé par le réchauffement climatique. «Il y a dix ans, la floraison s'opérait plutôt vers la mi-avril. On a toujours des années plus ou moins précoces, mais on voit désormais une nette tendance vers une floraison qui se déroule toujours plus tôt», déplore Jean-Claude Muller. Une fois en fleurs, les arbres fruitiers sont exposés à des risques de dégâts en cas de gel.

Et ces dégâts, le producteur de fraises, de quetsches et autres mirabelles ne les connaît que trop bien. En 2017, son verger de 7,5 hectares avait été victime d'un gros coup de froid, causant d'énormes pertes au niveau des récoltes de cerises et de mirabelles. «On a eu des températures de -7 degrés pendant trois ou quatre nuits de suite, c'était vraiment très grave, car les gelées duraient de 22h à 10h du matin», se remémore Jean-Claude Muller. L'année 2021, bien que moins dévastatrice que 2017, n'avait pas épargné non plus l'exploitation de Contern, qui avait perdu 50% de sa récolte de cerises.

Des risques pour les légumes

«Lundi, j'ai vu les premières fleurs chez les cerisiers et les quetschiers. Maintenant, il reste à voir jusqu'où descendra le mercure.» Les premiers dégâts interviennent entre -2 et -4 degrés. A partir de -6 degrés, l'arboriculteur risque de gros dommages, voire la perte totale de sa récolte de fruits. «Mais tout dépend de la longueur de l'épisode de gel. Si c'est une petite gelée à l'aube, ça ira. Mais si ça commence tôt la nuit, on aura des dégâts, c'est inévitable.»

Mais le producteur ne craint pas uniquement pour ses fruits. Jean-Claude Muller est également maraîcher, et cultive 20 hectares de légumes. «En cas de gel, la croissance du légume est stoppée. Même pour une ou deux nuits de températures négatives, on peut être mis en retard d'une semaine, voire plus, dans nos livraisons pour notre supermarché Cactus qui va prendre nos salades.»

Ces dernières ont été plantées il y a quatre semaines. Afin de les protéger du froid annoncé en cette fin de semaine, le maraîcher est en train de les couvrir. «Ce procédé leur permet une protection de trois à quatre degrés, donc elle ne subiront pas de gros dégâts si le mercure ne descend pas au-delà de -4 degrés.»

Des techniques de protection multiples

Si les légumes craignent donc tout autant les coups de froid, une perte de production serait plus facile à compenser que des dégâts sur les arbres fruitiers. «On pourra toujours replanter des salades, et ainsi rester en production, continuer à produire et continuer à vendre. Mais si les fleurs des cerisiers gèlent, on n'aura pas de fruit. Et pas de fruit, pas de revenu, c'est une équation très simple.»

Alors pour protéger ces fameuses fleurs, toutes les méthodes sont bonnes. Cette semaine, Jean-Claude Muller va en appliquer plusieurs dans son verger. «On est actuellement en train de couper l'herbe de façon à ce qu'elle soit très courte au pied des arbres, car cela permet de réchauffer l'air d'un degré», indique l'arboriculteur.

A cette tonte s'ajoutera une pulvérisation d'engrais sur les fleurs. Ces produits, composés de sel, permettront de ralentir le processus de gel à la surface des fleurs. «De la même manière qu'ajouter du sel dans de l'eau augmente la température d'ébullition, la même chose arrive dans les fleurs. Cela peut nous permettre de gagner un degré, et d'ainsi, réduire les dégâts.»

Pas de risques pour les vignes

Pour protéger leurs vergers, les arboriculteurs peuvent également installer des poêles entre les rangées d'arbres. Allumés à la nuit tombée, ils permettent de réchauffer les environs. «C'est toujours difficile de prendre la décision de le faire ou non. Pour ce week-end, on ne le fera pas, car nous n'avons pas suffisamment d'arbres en fleurs, et il s'agit d'un procédé coûteux.»

Alors que le prévisionniste Météolux annonce des températures minimales comprises entre -2 et 0 degré samedi, et -4 et -2 degrés dimanche et lundi, le week-end ne sera pas de tout repos pour Jean-Claude Muller. «C'est une fatalité, les nuits de gel, on est toujours nerveux. On peut faire tout ce qui est en notre pouvoir, mais ça passe ou ça casse. C'est aussi une question de chance !»



A l'inverse des gelées d'avril 2021, des dégâts pour les vignes du pays ne sont, pour leur part, pas encore à craindre. «Les bourgeons n'ont pas encore éclos, donc il n'y a à ce stade aucun danger pour les vignes», rassure Serge Fischer, chef du département de viticulture de l'Institut viti-vinicole de Remich.

