C’est à l’approche de la Journée mondiale de l’enfance le 20 novembre que l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher a présenté son bilan de l’année 2022, avec la l’accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg en ligne de mire.

Rapport annuel 2022

L'Okaju plaide pour un statut des mineurs non accompagnés

L’an dernier, les droits des enfants dans le cadre de la pandémie de covid-19 avaient été le fil rouge du rapport annuel de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (Okaju). Cette année, c’est la situation et l’accueil au Luxembourg des enfants issus de l’exil qui constitue le sujet principal sur lequel l’Ombudsman Charel Schmit a voulu attirer l'attention. Un sujet en totale adéquation avec l'actualité du moment suite à l'annonce de la prise en charge d'une partie des survivants ayant vogué un moment en mer à bord de l'Ocean Viking de SOS Méditerranée.

«Peu importe les raisons pour lesquelles les mineurs migrent, ils ont des droits qui doivent être respectés. Les enfants fuyant la guerre sont particulièrement vulnérables et ont besoin de protection, particulièrement lorsqu’ils arrivent sans leurs parents.»

Des propos qui résonnent avec ceux du ministre Jean Asselborn (LSAP) lors du séminaire d’été organisé par l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (Okaju) à la Chambre des salariés en juillet dernier.

Un discours survenu une semaine après l’envoi d’une lettre ouverte émanant de l’Okaju et de la Commission Consultative des Droits de l'Homme, lesquels reprochaient justement au gouvernement de ne pas respecter les droits des enfants en situation d’exil.

Pour rappel, le torchon avait brûlé sur la question de la composition de la Commission consultative d'évaluation de l'intérêt supérieur des droits des enfants, actuellement composée de l'ONA (Office national de l'accueil), de l'ONE (Office national de l'Enfance), du Ministère public et du ministre compétent en matière d'immigration et d'asile. Cela n’a pas débouché sur un consensus qui aurait à l’avenir concerné des personnes de la société civile pour assister aux consultations quant à un potentiel renvoi dans le pays d’origine de jeunes migrants.

Des recommandations pour un meilleur accueil

Ce qui n’a pas empêché le bureau de l’Okaju de mener une étude de terrain au mois d’août, en allant à la rencontre de personnes vivant parmi 13 structures d’hébergement provisoire sur les 55 existantes. 58 personnes ont donc été interrogées. Des témoignages croisés avec des entretiens avec les acteurs-clé œuvrant pour l’accueil des migrants, mais aussi avec des statistiques officielles, des rapports thématiques, ainsi que des analyses d’études et d’autres sondages.

Si globalement les efforts mis en œuvre dans la plupart des structures sont salués, l’Ombudsman recommande néanmoins la construction de logements supplémentaires et ce, afin de remplacer les abris d’urgence installés actuellement dans des halls, des tentes et des campings. Le tout devrait se faire dans un esprit «Kids design», autrement dit avec des aménagements pensés pour que des enfants puissent y vivre au mieux.

Il appelle aussi à concevoir des installations sanitaires et des chambres permettant une réelle intimité (beaucoup de structures comportent des portes sans clé) pour tout pensionnaire, mais également de considérer la question de la localisation, idéalement à proximité des transports en communs et des commerces, ce qui n’est la plupart du temps pas le cas.

«Les enfants et les familles ne devraient pas séjourner plus longtemps que nécessaire dans les centres de premier accueil ou les logements collectifs.» Peuvent en effet à la longue survenir des tensions entre les différents résidents en raison d’une trop grande promiscuité déjà signalée par Passerrell en mai dernier. Des problématiques auxquelles s’ajoutent l’alimentation, avec des menus imposés auxquels les nouveaux arrivants ne sont pas accoutumés et digèrent mal, et le besoin d'un suivi psychologique et médical, souvent déficitaires alors que primordiaux selon le vécu des enfants.

Raisons pour lesquelles l’Ombudsman préconise de remédier au «manque évident de personnel d’encadrement socio-éducatif dans les structures» et la mise en place de «child protections policies», autrement dit d’un ensemble d’actions de prévention, de procédures et de programmes de formation spécifiques pour tous les agents en contact avec des enfants et des jeunes.

Plaidoyer pour une réforme du statut de mineur non accompagné

Parce que depuis le printemps 2022 de plus en plus de mineurs non accompagnés (MNA) sont de plus en plus jeunes, l’Okaju demande «un statut spécifique pour les MNA dans la perspective de l’aide à l’enfance et en dehors de toute demande de procédure d’asile». De cette manière, «tout jeune qui se retrouve sans parents au Luxembourg» pourrait être directement «recensé, suivi et accompagné par le système d’aide à la jeunesse, via l’Office national de l’enfance».

Enfin, le soutien des «associations et organisation non-gouvernementales dans leur action et offres d’information juridique» est également à assurer en une période où le bénévolat est «réellement à la baisse depuis la pandémie». D'autant plus lorsque l'on sait qu'il y a tout un processus au cours duquel un mineur adolescent doit prouver qu'il n'a pas atteint l'âge de la majorité, ce qui est souvent compliqué par le fait que certains se déclarent majeurs à leur entrée en Europe, «souvent par peur de ne pas être accepté sur le territoire en tant que mineur». Pour eux, «la présemption de minorité» devrait s'appliquer jusqu'à preuve du contraire, et non l'inverse.

Quelques chiffres Un total de 1.134 jeunes mineurs ont déposé une demande de protection internationale au Luxembourg du 1er janvier 2020 au 31 août 2022.

Parmi eux, 235 ont obtenu le statut de réfugié et 157 ont bénéficié de la protection subsidiaire.

132 étaient non accompagnés à leur arrivée.

