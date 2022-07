L'OGBL s'inquiète pour les auxiliaires de vie

Alors que l' OGBL milite pour une réforme du diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) d'auxiliaire de vie et une meilleure reconnaissance de la profession, le syndicat s'inquiète de ce que sera le DAP Education mis en place par le gouvernement.

Pascal MITTELBERGER Alors que l' OGBL milite pour une réforme du diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) d'auxiliaire de vie et une meilleure reconnaissance de la profession, le syndicat s'inquiète de ce que sera le DAP Education mis en place par le gouvernement.

Ils et elles s'occupent des personnes de tout âge, des tout-petits aux plus anciens, en passant par les personnes en situation de handicap. Les auxiliaires de vie se dévouent pour l'autre, parfois en horaires décalés. Souvent, au bout de plusieurs années de pratique professionnelle, les corps et les têtes sont usés par les diverses tâches à accomplir. Il s'agit d'un métier en tension, peu valorisé, que ce soit socialement ou financièrement.

Aussi, la branche Santé, Service sociaux et éducatifs de l'OGBL s'inquiète de l'arrivée «sur le marché» d'un nouveau diplôme qui risque, selon le syndicat, de tirer encore un peu plus vers le bas la fonction d'auxiliaire de vie.

«Une dévalorisation concrète de l'auxiliaire de vie»

Dans un communiqué daté de ce mardi 12 juillet, l'OGBL rappelle qu'il «revendique une réforme du DAP (diplôme d'aptitude professionnelle, NDLR) d’auxiliaire de vie, afin de donner à ces personnes la reconnaissance qu'elles méritent (...) L'introduction annoncée d'un DAP éducation, qui vise le travail avec les enfants de 0 à 12 ans, entraîne la suppression d'une grande partie du domaine d'intervention de l'auxiliaire de vie. Le métier n'est donc pas valorisé, au contraire, on fait même croire à tort qu'il n'est pas adapté au public cité. Il s'agit donc d'une dévalorisation concrète de l'auxiliaire de vie. »

Le syndicat charge le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, qui met en place ce nouveau DAP Education dont les détenteurs prendront en charge et mèneront des activités destinées à stimuler les enfants de 0 à 12 ans. «Jusqu'à présent, dans les crèches, c'était le rôle de l'éducateur diplômé. Non seulement on fait comprendre aux jeunes éducateurs qu'ils n'ont pas besoin [de faire l'année de classe de 14e], mais on leur retire également un domaine d'intervention important. Du point de vue de l'employeur, il est finalement plus intéressant d'engager un jeune avec un DAP, car c'est plus rentable financièrement», dénonce l'OGBL.

L'OGBL ne veut pas d'une nouvelle formation

Au fil du communiqué, il est aussi pointé un manque de pratique durant la formation, par rapport à celle d'auxiliaire de vie, et la possibilité de travailler avec des adolescents une fois le DAP Education en poche, alors que celui-ci prévoit initialement de s'occuper des 0-12 ans. «Le travail avec les jeunes requiert des connaissances et des compétences très différentes de celles requises pour le travail avec les enfants, et celles-ci ne semblent pas être enseignées dans la formation au DAP Education. L'auxiliaire de vie est donc relégué dans un coin en tant que facteur polyvalent, et le nouveau DAP ciblé doit cependant ensuite être utilisé dans des domaines qui ne sont pas prévus dans sa formation», écrit l'OGBL.

Alors que le DAP Education vise à réduire les tensions dans le secteur socio-éducatif où de nombreux postes sont à pourvoir, le contenu du diplôme ainsi que ses débouchés provoquent une réaction acerbe de l'OGBL, qui conclut son communiqué ainsi : «Nous demandons que les formations déjà existantes, qui ont fait leurs preuves, soient enfin revues et revalorisées qualitativement, au lieu d'en ajouter de nouvelles qui entraîneront une multitude de problèmes. Malheureusement, là aussi, le dialogue social avec l'OGBL, en tant que syndicat représentatif dans les secteurs de travail socio-éducatifs, ne semble pas avoir été une priorité au sein du ministère de l'Education, comme on peut facilement le constater aujourd'hui au vu du résultat.»

