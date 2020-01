Lors de sa première réunion du Comité national en tant que présidente, Nora Back a dévoilé mardi les principaux chevaux de bataille du syndicat majoritaire pour l'année nouvelle. Les inégalités sociales, le logement ou encore la réforme fiscale figurent au cœur de ses préoccupations.

L'OGBL poursuivra ses combats en 2020

(JFC, avec MK) - La continuité, mais avec de nouveaux accents. Tel pourrait être le leitmotiv de Nora Back pour l'année 2020. Celle qui a succédé en décembre à André Roeltgen a tenu mardi son premier discours en tant que présidente à l'occasion de la réunion du Comité central. Nora Back entend «continuer la lutte contre les inégalités», en portant particulièrement l'accent sur «les femmes et leur rôle dans notre système économique».

Car, ajoute la présidente, «les secteurs faiblement rémunérés sont souvent féminisés, comme celui du nettoyage», ce qui conduit à des situations économiquement précaires. C'est pourquoi Nora Back a appelé le gouvernement à «remédier à la répartition inégale des richesses dans le pays» dans le cadre des prochaines réformes.

Autre cheval de bataille du syndicat qui compte 70.000 membres, la lutte contre l'augmentation du coût du logement. Véritable «fardeau», elle conduit «les citoyens les plus précarisés, notamment les personnes âgées dans la pauvreté.» Sur ce point, l'OGBL considère que «le gouvernement a une dette à payer», et l'enjoint à «tirer plusieurs leviers simultanément pour s'attaquer au problème.»

Nora Back réclame la création d'«une taxe foncière progressive» dans le but de «lutter plus efficacement contre la spéculation.» Le plafonnement des loyers et l'augmentation du nombre de logements sociaux font également partie des mesures préconisées.

Ajuster les taux d'imposition à l'inflation

Par ailleurs, l'OGBL espère que la réforme fiscale annoncée conduira à «plus de justice sociale», car «les revenus faibles et moyens doivent être soulagés». «Il est impossible que l'impôt sur le revenu soit trois fois plus élevé que les impôts sur le capital», déplore l'ancienne présidente de la Chambre des salariés.

L'OGBL, qui prône «l'ajustement des taux d'imposition à l'inflation», réclame une «plus grande transparence concernant l'impôt sur les sociétés.» Enfin, le syndicat majoritaire, partisan d'une «politique fiscale qui met l'accent sur les ménages», estime que la réintroduction des droits de succession pourrait être un autre «outil de compensation sociale.»