Luxembourg 2 min.

Stop à la guerre

L'OGBL organise une marche pour la paix le 18 avril

Thomas BERTHOL La manifestation pour défendre la paix et la justice sociale se tiendra le lundi de Pâques. Le cortège partira du Glacis pour rejoindre la place Clairefontaine.

Le Friddensmarch (marche pour la paix) est organisé par l'OGBL et la Friddensplatform pour la troisième fois depuis 2019. La manifestation se tiendra le lundi de Pâques, le 18 avril. Le rassemblement partira à 15 heures du Glacis pour rejoindre la place Clairefontaine. L'OGBL appelle d'autres associations à se joindre à cette marche.

Alors que le conflit en Ukraine dure depuis plus d'un mois, Frédéric Krier, membre exécutif du bureau exécutif de l'OGBL, plaide pour «la diplomatie au lieu de l'hystérie de la guerre et la course à l'armement». Le syndicaliste rappelle également qu'il ne faut pas oublier les guerres qui se déroulent dans d'autres pays comme au Yémen, en Ethiopie, en Syrie ou au Sahel. L'OGBL demande au gouvernement luxembourgeois de «ne pas augmenter le budget militaire», de trouver des solutions visant la paix et plaide pour «une politique Nord-Sud juste et solidaire». Le syndicat se dit aussi contre une militarisation de l'Union européenne.



Frédéric Krier souligne également que «la guerre est nuisible au climat». Youth for Climate fera partie du cortège du 18 avril. Au-delà du message de paix, l'OGBL souhaite mettre en avant la question du climat et de la justice sociale. Frédéric Krier appelle à la cohésion sociale et à maintenir le système d'indexation.

Le syndicat avait quitté la table des négociations lors de la dernière tripartite. Il s'était défendu par la suite de ne pas vouloir donner «un chèque en blanc au gouvernement pour une manipulation de l’index jusqu’en 2024». Sur Twitter samedi dernier, Romain Schmit, le secrétaire général de la Fédération des artisans considérait que «l'OGBL ne voyait pas l'ennemi au Kremlin, mais à l'étage de la direction des entreprises». Une critique qui ne passe pas pour Frédéric Krier: «Nous sommes bien conscients de la guerre en Ukraine, mais modifier l'indexation au Luxembourg n'aura pas d'impact là-bas». Le syndicaliste estime qu'il est plutôt nécessaire d'«agir sur les prix de l'énergie, la fiscalité, le barème de l'impôt que sur l'index».

