Un appel au gouvernement

L'OGBL ne veut pas d'une «ubérisation» des plateformes de livraison

Le syndicat réclame que le gouvernement légifère à propos des plateformes de livraison dont le modèle économique plonge les livreurs dans des situations précaires.

Deliveroo, UberEats mais aussi WeDely ou Goosty,... Ces dernières années, et surtout depuis la crise sanitaire, les plateformes de livraison sont de plus en plus nombreuses à s'installer au Luxembourg. Si elles rencontrent un certain succès, leur modèle économique soulève cependant une question.

Ces plateformes travaillent en effet avec de faux indépendants «qui, bien que ne disposant pas d’un statut de salarié, se trouvent dans un lien de subordination très clair envers leur commanditaire», relève le syndicat Commerce de l'OGBL dans un communiqué envoyé aux rédactions ce jeudi.

Des plateformes telles que WeDely, condamnée pour travail dissimulé en 2021, ou Goosty fixent non seulement la rémunération des livreurs ou les trajets qu'ils doivent prendre, «mais évaluent également leur prestation en se réservant le droit de les sanctionner en cas de non-respect des consignes.»

Des pratiques qui s'assimilent à de l'exploitation

Pour le syndicat Commerce de l'OGBL, ces pratiques s'assimilent à de l'exploitation et plongent les livreurs et livreuses dans des situations plus que précaires. «Elles viennent également miner le droit du travail et le modèle social luxembourgeois, basés justement sur le statut du salarié», ajoute le syndicat.



Le syndicat réclame dès lors que le Luxembourg légifère sur la question, comme le font déjà d'autres pays en Europe, où des initiatives législatives ont vu le jour pour enrayer le phénomène. La Commission européenne a notamment proposé une directive à ce sujet qui prévoit la possibilité de requalifier le lien de travail entre la plateforme et ses travailleurs en contrat de salarié.

Légiférer rapidement sur la question

La Chambre des salariés (CSL) a justement élaboré une proposition de loi allant dans le même sens. Cette proposition, soutenue par l'OGBL, a également été introduite à la Chambre des députés par le parti d'opposition déi Lénk. Le ministre du Travail Georges Engel a par ailleurs expliqué lors de la réception de Nouvel An de la CSL qu'il travaillait sur un avant-projet de loi à ce sujet.

Pour l'OGBL, ce n'est plus l'heure de tergiverser, il faut avancer dans ce dossier et légiférer sur la question avant les élections législatives, qui auront lieu le 8 octobre prochain.

