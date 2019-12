Réclamant des mesures de «compensation sociale» immédiates, le syndicat pointe le risque que feront peser les nouveaux tarifs des carburants sur les ménages les plus modestes. Une prise de position qui intervient au lendemain de l'annonce gouvernementale de nouvelles accises.

L'OGBL dénonce l'«impôt injuste» à venir

Réagissant à l'annonce du gouvernement de taxer davantage les carburants début 2020, le principal syndicat du pays tire la sonnette d'alarme. «L'OGBL déplore l'absence d'annonce de mesures concrètes de compensation sociale», fait savoir l'organisation, mardi.

Les prix à la pompe augmenteront début 2020 La hausse des taxes se situera entre un et cinq centimes le litre selon les carburants et prendra effet entre février et avril 2020, a confirmé Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances, lundi.

Si l'OGBL ne conteste pas le but écologique de ce renchérissement du diesel et de l'essence, il pointe le fait que les accises touchent tous les ménages «sans tenir compte des disparités de revenus». Le risque étant de causer «des pertes de pouvoir d’achat supplémentaires pour les ménages à bas et moyens revenus», selon le syndicat. En d'autres termes : oui au combat contre le tourisme à la pompe, non à ses impacts sur le portefeuille des plus modestes.

Alors que le gouvernement s'est engagé à affecter une partie des taxes annoncées à des mesures sociales, le partenaire social exige des précisions et des propositions concrètes «simultanément à l’entrée en vigueur de cette hausse du prix des carburants». Soit entre février et avril 2020, selon les annonces du ministère des Finances.

40% des ménages gagnants avec la gratuité du transport Le Statec estime que la mesure qui entrera en vigueur le 1er mars 2020 fera économiser 100 euros à un foyer de résidents moyen. Reste à savoir si beaucoup de Luxembourgeois sont prêts à abandonner la voiture pour bus, train ou tram.

S'inquiétant également de l’introduction d'une taxe carbone, annoncée pour 2021 et qui «risque de grever encore davantage le pouvoir d’achat des ménages», l'OGBL a avancé une piste «socialement plus équitable». Le remplacement de la déduction forfaitaire des frais de déplacement des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail par un «crédit d’impôt mobilité».

Le gouvernement sait qu'il est attendu sur le volet social de ses mesures fiscales. Ainsi, lors de la présentation de la nouvelle hausse des taxes, lundi, la question de la «justice sociale» a été plusieurs fois évoquée. Par Dan Kersch (LSAP) notamment, le ministre du Travail assurant que le gouvernement ne pensait pas «de manière unilatérale» sur le sujet de la mobilité. La preuve ? La gratuité des transports publics prévue pour le premier mars prochain.