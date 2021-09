Le syndicat entend secouer Xavier Bettel et ses ministres pour qu'ils n'entrent pas dans une phase de léthargie. De nouvelles réformes doivent être mises en oeuvre, selon la présidente Nora Back, et cela bien avant les élections de 2023.

L'OGBL craint l'endormissement du gouvernement

(pj avec Danielle SCHUMACHER) D'accord, la gestion de l'inattendue crise covid est venue perturber les plans du gouvernement. Mais maintenant que le bout du tunnel semble approcher, l'OGBL redoute que le Premier ministre et son entourage n'aient pris goût à la «position d'attente». Le syndicat s'en est ouvert à l'occasion de son congrès national de rentrée. Et d'exhorter le gouvernement à avancer de nouvelles propositions.

Car si les revendications de l'OGBL n'ont guère changé ces derniers mois, le climat politique lui a bougé. Comme si les partis n'avaient plus que les législatives de 2023 en tête. LSAP d'abord, CSV ensuite et ainsi de suite. Aussi, à mi-mandat, la présidente du syndicat donne-t-elle de la voix pour rappeler que mi-mandat «ne signifie pas que la législature est déjà terminée (...) Le gouvernement ne doit pas tomber dans un sommeil profond maintenant».

Du dialogue social, voilà ce que réclame donc en priorité l'OGBL. La demande de tripartite reste ainsi sur la table. Et cela même si, en amont de son prochain discours sur l'état de la Nation, Xavier Bettel (DP) a tenu à réunir les organisations syndicales, cette seule rencontre n'a pas fait avancer les choses. «Nous avons pu présenter nos positions. Cependant, il n'y avait pas d'engagements concrets », résume celle qui a pris la succession d'André Roeltgen depuis un an et demi maintenant.



«C'est le moment !»

Oui, aux yeux de l'OGBL, il faut encore que patronat, syndicats et gouvernement se retrouvent pour évoquer les orientations du budget 2022. Le Premier ministre a assuré vouloir rassembler tout le monde avant la fin de l'année, ce serait mieux de le faire avant de fixer le cap... Et Nora Back d'interpeller par avance : «Il ne faut surtout pas qu'une politique d'austérité ne revienne, comme ce fut le cas après la crise financière et économique de 2008».

Il faut aussi résoudre «beaucoup d'injustices» qui ne cessent de grandir au Grand-Duché. Des sujets que la nouvelle campagne du syndicat (sous le slogan «C'est le moment !») pointe. Il s'agit des questions liées au pouvoir d'achat et aux salaires, à la sécurité de l'emploi, la protection des chômeurs, la pénurie de logements, la politique fiscale (appliquée aux résidents comme aux frontaliers), la conciliation travail-vie privée ou le dossier de l'avenir du système de sécurité sociale.

