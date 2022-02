Le comité national de l'OGBL a déploré ce mardi, lors de sa première réunion de l'année, l'immobilisme politique concernant de nombreux problèmes au niveau professionnel et social.

Luxembourg 4 min.

Lutte anti-covid

L'OGBL contre la vaccination obligatoire sectorielle

Le comité national de l'OGBL a déploré ce mardi, lors de sa première réunion de l'année, l'immobilisme politique concernant de nombreux problèmes au niveau professionnel et social.

Non à une obligation vaccinale selon l'âge ou le secteur. Telle est la position défendue par l'OGBL lors de la première réunion du comité national de l'année organisée ce mardi. «Nous ne sommes pas fermés à une discussion sur une vaccination obligatoire générale, mais nous nous opposons à toute différence de traitement, que ce soit en fonction de l'âge ou du secteur», a déclaré la présidente de l'OGBL Nora Back.

La Commission nationale d'éthique contre l'avis des experts La Commission nationale d'éthique a rendu son avis concernant l'obligation vaccinale. Elle estime que si celle-ci doit être effective, elle ne peut relever de l'obligation d'un seul groupe.

S'il n'y a pas d'alternative à la vaccination pour l'OGBL, le syndicat ne veut pas s'aligner comme le LCGB sur la position du groupe d'experts. Pour rappel, ils ont recommandé une vaccination obligatoire à partir de 50 ans et dans le secteur de la santé et des soins.

«Nous ne sommes pas virologues, nous ne pouvons pas évaluer les détails de la situation actuelle avec le variant Omicron et le gouvernement n'a encore rien présenté. Mais nous sommes contre une division supplémentaire de la société». Ainsi, l'âge ne devrait pas être un critère pour la vaccination obligatoire, ce qui serait discriminatoire, estime l'OGBL.

«L'employeur ne doit pas être obligé de trancher»

Il ne faut pas non plus diviser la population active entre les uns et les autres selon l'OGBL. «Nous n'admettons cela nulle part et nous ne pouvons pas non plus accepter ici que ce soient justement les soignants, qui ont toujours été nos héros, qui soient maintenant les premiers à être soumis à des obligations et à des sanctions».

S'il devait y avoir une obligation de vaccination, l'accès à l'assurance maladie et à l'assurance dépendance devrait rester garanti et les sanctions ne devraient pas non plus se répercuter sur le monde du travail. «L'employeur ne doit pas être obligé de trancher».

«Omicron pose plus de problèmes que le CovidCheck» L'UEL et les syndicats dressent un premier bilan après deux semaines de CovidCheck dans les entreprises. Un dispositif qui n'a jusqu'à présent pas entraîné de soucis majeurs, tandis que la vague Omicron fait augmenter les arrêts maladie.

«De manière générale, l'accès aux vaccins devrait être garanti partout dans le monde. Les brevets doivent être supprimés pour que l'on puisse produire moins cher et aussi partout».

Il est encore difficile de savoir comment l'introduction de la règle de la «3G» il y a deux semaines s'est répercutée sur le monde du travail, a indiqué l'OGBL. Les premiers chiffres concernant une éventuelle vague de congés maladie, redoutée par les employeurs, devraient être disponibles ce jeudi.

Pour le reste, les choses sont restées plutôt calmes, notamment en raison de la longue période de préparation. «Nous étions et sommes toujours opposés à ce que les coûts des tests soient à la charge des travailleurs», a clairement indiqué Nora Back. «La règle de la 3G est valable jusqu'à fin février, mais ne devrait pas être prolongée si la situation de la pandémie reste telle qu'elle est actuellement».

Une baisse constante de l'indice de la qualité du travail

D'une manière générale, la présidente de l'OGBL a rappelé que de nombreux problèmes avaient été «mis en veilleuse» et qu'il fallait enfin s'y attaquer. «Nous avons besoin de progrès. La crise du logement continue de faire rage et il ne se passe pas grand-chose, nous avions dit avant la pandémie en ce qui concerne le droit du travail que beaucoup de choses devaient être faites : des réformes sur les plans sociaux, sur les faillites, sur le maintien dans l'emploi ou sur le droit des conventions collectives».

Pour Nora Back, il faut également évoquer le sujet de la qualité du travail en elle-même : «L'indice de la qualité du travail est en baisse constante. Or, le travail ne doit pas rendre malade, il faut accorder une plus grande importance au bien-être». L'OGBL identifie trois problèmes au niveau du pouvoir d'achat, qui souffre à cause du prix des logements, du chômage partiel en période de pandémie et du prix de l'énergie. «Nous estimons qu'il est nécessaire d'agir et nous voulons formuler des revendications dans le sens d'un paquet d'allègements», a déclaré Back.

Le bien-être des travailleurs se dégrade La pandémie qui perdure affecte la santé mentale des travailleurs, selon le «Quality of Work Index 2021». L'étude montre aussi que le home office a peu d'influence sur la qualité du travail.

Ainsi, le doublement de l'allocation de renchérissement pour l'année 2021 doit être répété cette année, les prix de l'énergie, y compris la taxe carbone, doivent être compensés socialement et des aides spécifiques pour les personnes socialement défavorisées doivent être mises en place. «Le plafonnement des prix de l'énergie, comme en Espagne, ne doit pas être un tabou. Le tournant énergétique ne doit pas se faire au détriment des plus faibles».

Le projet de loi sur le harcèlement moral a fait l'objet de critiques. Celui-ci doit être amélioré sur de nombreux points, a exigé Frédéric Krier, membre du bureau exécutif de l'OGBL, sinon il n'y aura pas beaucoup d'amélioration dans la pratique.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.