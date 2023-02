Annoncé en novembre dernier comme projet de loi par la ministre Taina Bofferding, le futur conseil supérieur à l'Egalité pour remplacer le comité du travail féminin est déjà désapprouvé par l'OGBL Equality.

Lutte contre le sexisme

L’OGBL conteste la composition future du conseil supérieur à l’Egalité

Megane KAMBALA Annoncé en novembre dernier comme projet de loi par la ministre Taina Bofferding, le futur conseil supérieur à l'Egalité pour remplacer le comité du travail féminin est déjà désapprouvé par l'OGBL Equality.

C'est par voie de communiqué le 7 février que le couperet est tombé: «Si l'OGBL Equality soutient expressément l’initiative visant un élargissement des compétences et la mise en place d'une instance dynamique en matière d'égalité, il est toutefois contraint de marquer son désaccord concernant la composition de cette nouvelle instance qui balaie le modèle tripartite».

En cause, la constitution dudit conseil, qui serait selon le projet de loi composé de «cinq membres nommés par la ministre, un représentant du conseil national des femmes et deux représentants issus de la société civile, sans précision quant aux organisations qui seraient éligibles pour ces deux postes».

Des critères de désignation contestés

Des critères de désignation qui semblent donc être laissés «au libre arbitre de la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes», état de fait que fustige donc l'OGBL. Par ailleurs, «les partenaires sociaux ne sont pas non plus représentés au sein du comité d'accompagnement de l'observatoire de l'Egalité entre les genres qui sera également mis en place».

Raisons pour lesquelles «l'OGBL Equality s'oppose catégoriquement à la composition prévue pour le conseil supérieur à l'Égalité et demande à Madame la ministre de procéder aux changements nécessaires».

L'occasion également de rappeler qu'auparavant, «le comité du travail féminin assurait une composition tripartite, conformément au modèle luxembourgeois du dialogue social. Ainsi, quatre places étaient attribuées aux organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national».

La composition doit être plus large et plus ouverte qu'auparavant. Taina Bofferding, ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes

Sollicitée par les soins de la rédaction sur la question, la ministre Taina Bofferding assure de son côté qu'avec «la décision de créer le conseil supérieur à l'Égalité entre les genres à partir du comité du travail féminin, qui n'existait plus que sur le papier», il sera au contraire désormais possible «d'intégrer activement l'égalité dans tous les domaines de la vie et pas seulement dans le domaine du travail».

Les domaines touchés seront donc plus large, à l'image «de l'éducation, de la violence, du climat et de la digitalisation». Raison pour laquelle «la composition doit être plus large et plus ouverte qu'auparavant».

