L'Observatoire de la santé sur les rails

Huit spécialistes indépendants, des études sur l'état de la population ou les politiques à mettre en place, les députés ont dévoilé les principaux contours de ce futur institut.

Une partie du voile a été levé sur le futur Observatoire de la santé ce mardi à la Chambre. Son rôle sera de «donner son avis sur toutes les questions relatives à la santé», a précisé Paulette Lenert (LSAP). A noter que les données qu'il traitera seront fournies par les administrations et autres organismes luxembourgeois.

Les députés ont notamment insisté sur le fait que les huit experts, qui seront nommés pour une durée de sept ans sur proposition du ministre de la Santé, travailleront en toute indépendance. Un projet de loi devra d'ailleurs définir les compétences qui seront traitées dans cet observatoire (épidémiologie, l'analyse des systèmes de santé, démographie,...).



De plus, ce dernier devra fournir un rapport d'activités chaque année et tous les trois ans, il devra produire un compte rendu national sur la santé de la population au Grand-Duché.

Par ailleurs, le projet de loi 7332 ne traite pas uniquement de l'Observatoire de la santé, il évoque également le don d'organes et les règles à respecter en faisant référence au dossier de soins partagés. L'autre volet concerne le Laboratoire national de santé (LNS). Afin de pouvoir améliorer la protection des consommateurs, un membre du ministère en question sera présent au sein du conseil du LNS.

Le rôle du futur Observatoire national de la santé

- évaluer l'état de santé de la population, les comportements à risque et la qualité, l'efficience et l'accessibilité du système de santé

- étudier l'évolution et l'adéquation des ressources en professionnels de la santé pour répondre aux besoins sanitaires de la population

- publier et diffuser les résultats des évaluations et des études

- proposer les priorités de santé publique au ministre

- établir la carte sanitaire