Pour la Commission nationale d'éthique, la vaccination contre le covid est «incontournable». Si l'organe avait précédemment émis des réserves à l'égard de l'obligation vaccinale, il revient sur sa décision.

L'obligation vaccinale «mérite d'être considérée»

Passer de l'incitation à l'obligation, c'est la position qu'adopte désormais la Commission nationale d'éthique (CNE). Alors que la quatrième vague déferle sur le Grand-Duché, l'institution a revu son avis sur la vaccination obligatoire. Une option exclue «trop tôt» par l'exécutif, estime l'organe. A la reprise épidémique, s'est ajoutée l'apparition du nouveau variant Omicron, qui a forcé le CNE a revoir son positionnement.

Si la situation hospitalière reste sous contrôle, l'institution alerte ainsi sur «l'augmentation rapide du nombre de patients», aussi bien en soins intensifs qu'en soins ordinaires. Une pression qui pourrait être évitée, grâce à la vaccination. Dans un avis publié le 8 décembre, le CNE indique ainsi que «la vaccination du plus grand nombre est l'allié le plus approprié dans la lutte pour le maintien de la santé publique et, étant actuellement sans alternative, elle est ainsi incontournable».

Pour motiver ce positionnement, l'institution dresse une longue liste. Dans cette dernière sont notamment cités «la situation dans les pays voisins», le «risque récurrent de voir les unités de soins intensifs et les salles d'opération bloquées», ou encore «le stress supplémentaire permanent» auquel est soumis le personnel soignant. Autant de raisons qui poussent la majorité des membres du CNE à s'exprimer en faveur de l'obligation vaccinale.

Cette marche forcée vers le vaccin anti-covid peut cependant s'effectuer de manière passive, mentionne l'institution. Ainsi, la mise en place de mesures de discrimination positive en faveur des personnes vaccinées et guéries est «parfaitement envisageable», estime le CNE. Les restrictions qui pèsent sur les personnes non vaccinées étant, pour le moment, l'une des formes que pourrait prendre cette formule.

Si la situation venait à se dégrader, ou du moins à ne pas s'améliorer, le CNE indique également que la mise en place d'une obligation active, ou directe, est «une option méritant d’être considérée». Pour que ce choix soit considéré, l'organe souligne cependant que chaque personne devra avoir «pu choisir individuellement de se faire vacciner avant l'entrée en vigueur d'une telle mesure».

A l'instar du Conseil d'Etat, la Commission nationale d'éthique se positionne donc en accord avec les nouvelles restrictions sanitaires, comme l'extension du dispositif CovidCheck, annoncées le 29 novembre dernier. Ces mesures «devront être mises en œuvre, et ce même au prix d'augmenter la pression sur les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées», indiquent les membres de l'institution.

Dans sa note, le CNE mentionne également la vaccination des enfants. Ouverte aux 5 à 11 ans vulnérables à partir du 14 décembre, cette mesure ne fait pas l'office d'un avis tranché au sein des membres de la Commission. Si plusieurs arguments, comme la diminution de la propagation du virus, penchent en la faveur de la vaccination des enfants, le CNE estime qu'il revient avant tout aux majeurs «de prendre conscience de leur devoir et de se comporter de façon responsable aux fins de protéger les enfants».

