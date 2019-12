L'Office national de Conciliation (ONC) a été appelé à la rescousse pour débloquer la situation au sein de l'International School of Luxembourg (ISL). En cause, le dialogue social entre les syndicats et les responsables qui est au point mort.

L'ISL sollicite l'ONC pour sortir de l'impasse

(ER) - La dernière convention collective de travail au sein de l'ISL a pris fin en août 2018 et depuis cette date, la direction de l'ISL, les syndicats et les représentants du personnel n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente.

Ce pacte, dont dépend l'avenir de 290 personnes, doit notamment réglementer les salaires, les allocations pour les activités parascolaires, le travail de nuit, l'indemnité de garde pour le personnel technique, les congés annuels et les indemnités de transport pour le personnel à l'étranger.



Des négociations ont été longues et difficiles, aucune solution n'a été trouvée pour régler ce différend. Dans un communiqué publié ce lundi, l'ISL précise qu'elle «n'a pas rejeté en bloc des revendications visant une amélioration salariale». Selon les responsables de l'ISL, la grille des salaires actuelle prévoit une augmentation moyenne des salaires de 3,3% ainsi que des mesures visant des activités périscolaires et des possibilités de pensions anticipées.

En faisant appel à l'ONC, l'ISL rappelle qu'elle veut «instaurer une nouvelle grille des salaires revalorisant les premières années de carrière des nouveaux salariés et assurer la durabilité et la stabilité financière de l'établissement».

L'ISL, située à Merl, abrite 1.400 élèves, issus de plus de 50 nationalités, répartis dans les cycles inférieur et supérieur.