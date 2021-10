Passé cette Toussaint, les sociétés pourront vérifier le statut sanitaire de leurs salariés. La pression syndicale n'aura rien changé. Le patronat invite, lui, les chefs d'entreprise à bien dialoguer avant de franchir ce seuil (qui reste optionnel).

Luxembourg 4 min.

Au 1er novembre

L'irrésistible arrivée du CovidCheck en entreprise

Patrick JACQUEMOT Passé cette Toussaint, les sociétés pourront vérifier le statut sanitaire de leurs salariés. La pression syndicale n'aura rien changé. Le patronat invite, lui, les chefs d'entreprise à bien dialoguer avant de franchir ce seuil (qui reste optionnel).

Le Conseil de gouvernement a tranché. Vendredi, au sortir de la réunion de Xavier Bettel avec ses ministres, le compte-rendu était clair : s'il y a eu «échange sur les doléances exprimées par les syndicats au sujet de l’introduction du régime CovidCheck dans le domaine professionnel», pas question de faire machine arrière. Pour l'exécutif, «les mesures en place sont essentielles pour lutter contre la propagation du virus et pour contribuer à l’augmentation du taux de vaccination de la population». Circulez maintenant...

Les grandes entreprises plutôt favorables au CovidCheck Que ce soit du côté des CFL, Luxair ou Post les nouvelles mesures sanitaires au 1er novembre seront appliquées.

Mais pas certain que les débats sur l'arrivée du CovidCheck à l'entrée des entreprises soient clos pour autant. CGFP, LCGB et OGBL ont prévenu : ils sont prêts à envisager une mobilisation sociale pour s'opposer au dispositif. Les trois syndicats sont même prêts à ester en justice pour faire annuler la décision imposée par la dernière loi covid votée. Jeudi, ils ont même tenté de rallier à leur cause l'Union des entreprises luxembourgeoises. En vain toutefois.

«Cela a été une discussion intéressante. Chaque partenaire, syndical et patronal, a pu faire part des échos qu'il avait du terrain, de ce qui lui semblerait bon d'envisager pour ce 1er novembre mais nous n'avons pu aboutir à un accord», regrettait sans amertume, Patrick Dury. Et si le président du LCGB se veut aussi magnanime avec l'UEL, c'est bien parce qu'il considère que l'erreur première vient du gouvernement, et de lui seul.

Le virus reste à bonne distance du lieu de travail Oui, le covid-19 peut s'insinuer partout et circuler d'une personne à l'autre à sa guise. Mais selon les dernières statistiques du ministère de la Santé, le cadre professionnel est loin d'être le premier lieu d'infection.

Là, il n'y va pas de main morte pour qualifier «la désorganisation totale» qui règne chez ceux qui ont décidé qu'un employeur aurait désormais le droit de vérifier que celles et ceux qui se présentent à leur poste sont vaccinés, testés ou guéris face au covid. Pour Patrick Dury et ses homologues, «le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités» en refusant de donner des règles d'application à cette mesure inédite. «Résultat à quelques heures de la mise en place, c'est chaotique au possible.»

Même si des avancées ont été proposées par le ministère de la Santé (ou la Ville de Luxembourg) sur la distribution de tests pour faciliter la vie des ''non-vaccinés'', les organisations représentatives craignent que des salariés n'aient à pâtir de mise à l'écart après un CovidCheck négatif avec les conséquences sur le salaire ou le contrat de travail qui pourraient suivre.

Directeur de l'UEL, Jean-Paul Olinger se veut «moins... pessimiste». Déjà parce qu'il n'est pas question pour les chefs d'entreprise de débuter un bras de fer sur le sujet. «Nous avons insisté auprès de nos membres pour qu'ils gèrent cela en bon père de famille, qu'ils introduisent un dialogue avec les salariés pour expliquer le pourquoi du contrôle que ce soit une forme généralisée à chaque prise de poste ou partielle (juste pour accéder à un local, une réunion, la cantine).»

Les entreprises ont besoin de leurs salariés, en place et en pleine forme. Jean-Paul Olinger, directeur de l'UEL

L'UEL a aussi mis en ligne une foire aux questions pour orienter les patrons encore incertains. «Surtout il faut apaiser le climat. Le gouvernement n'a pas imposé le diktat du CovidCheck au monde du travail, il lui a laissé le choix. C'est une alternative, une solution additionnelle, rien de plus.» D'ailleurs, côté patronal, on regrette la polémique sur le dispositif «dont l'idée est bien de nous faire avancer plus vite vers ce fameux ''Freedom Day'', ce taux de vaccination qui permettra à tous de se sentir plus à l'aise et de vivre avec le virus.»

Pas pour le plaisir

Pour Jean-Paul Olinger, il est d'ailleurs incroyable que le contrôle TGV (testé, guéri, vacciné) soit accepté partout ailleurs dans le quotidien mais pas en milieu professionnel. «Au restaurant, au stade, en concert, ça passerait mieux que quand il est question du job et de la santé de ses collègues ou de la sienne, là, je ne comprends pas la nuance.»

Et d'adresser un dernier message : «Les entreprises ont besoin de leurs salariés, en place et en pleine forme. Si elles en viennent à mettre en place le CovidCheck ce n'est pas pour le plaisir de déranger mais bien pour accélérer ce retour à la normalité qui rendra la vie de tous plus agréable et redynamisera le pays.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.