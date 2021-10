Plus le besoin d'internet augmente, plus la fracture numérique peut devenir un problème. Aussi, Xavier Bettel vient-il de présenter sa stratégie à l'horizon 2025. Avec notamment comme objectif de faire que chaque ménage au Luxembourg puisse accéder à un service de connexion d'au moins 100 Mps.

L'internet ultra-haut débit pour tous... et vite

Patrick JACQUEMOT Plus le besoin d'internet augmente, plus la fracture numérique peut devenir un problème. Aussi, Xavier Bettel vient-il de présenter sa stratégie à l'horizon 2025. Avec notamment comme objectif de faire que chaque ménage au Luxembourg puisse accéder à un service de connexion d'au moins 100 Mps.

Parmi les urgences du moment, parler d'internet a quelque chose d'inattendu. Pourtant, en présentant sa «Stratégie nationale pour le réseau de communications électroniques ultra-haut débit», Xavier Bettel (DP) a réussi à montrer combien l'accès à la technologie pouvait être socialement important pour de nombreux Luxembourgeois. Et le Premier ministre d'avancer un premier objectif : que «d'ici 2025, chaque ménage puisse disposer d'un service de connexion de base d'au moins 100 Mbps en voie descendante et 20 Mbps en voie ascendante». Technique mais essentiel. Urgent mais faisable.

En effet, aux yeux de celui qui porte aussi la casquette de ministre des Communications, si d'ici 2030 le pays doit être en mesure d'offrir partout une connectivité en gigabits (on en est à 95% des foyers et des locaux!), avant cela il ne faut pas laisser de citoyens à l'écart des nouvelles capacités du réseau. Ce dernier s'est particulièrement bien développé ces dernières années (en puissance et en couverture géographique) et déjà 88% des ménages souscrivent à une connexion à haut débit. Mais attention à ne pas se reposer sur ces lauriers.

Car le récent épisode covid a montré combien notre quotidien pouvait (et allait encore) dépendre des échanges d'informations via les réseaux de communication. Télétravail, consultations médicales ou école à distance, accès à l'information, achats en ligne, contacts via les réseaux sociaux, digitalisation des démarches administratives ont fait chauffer la bande passante. Ce qui signifie que quiconque ne disposerait pas d'une offre internet à la hauteur se verrait exclu de cette nouvelle normalité.

D'autant que les besoins ne vont aller que crescendo. Objets connectés, médias holographiques, expériences sensorielles numériques : le ''progrès'' réclamera du débit internet, et la possibilité technique d'y accéder. Aussi bien chez soi qu'au-dehors sur son mobile. Ce qui, insiste le Premier ministre, représentera un «défi social». Aussi, esquisse-t-il dans sa stratégie la possibilité d'envisager des aides. Des soutiens qui assureraient à l'ensemble de la population «indépendamment de sa situation financière» ce même droit numérique de base des 100 Mbps dans les quatre ans à venir.

Pour l'heure, le politique n'a pas clarifié quelles seraient concrètement ces aides. Mais il évoque dans son document d'une quinzaine de pages quelques pistes. Comme de possibles subsides délivrés, par exemple, pour faciliter le déploiement des réseaux à l'intérieur des immeubles ou des maisons individuelles; déploiement aussi à l'intérieur même des logis avec des prises ou du wifi suffisamment puissant pour permettre un usage à tous les membres du foyer. Car entre parents en home-office et enfants suivant éventuellement une leçon on line, pas question de pénaliser les uns ou les autres faute de débit suffisant in situ.

Le Premier ministre envisage également que l'Etat fasse un effort particulier dans les infrastructures nécessaires pour en finir avec les zones blanches au Grand-Duché. Le recours à l'implantation 5G ou à la diffusion satellitaire, moins coûteux que le réseau filaire, pouvant alors être soutenu par des fonds publics. Bref, de quoi éviter une fracture numérique sociale ou géographique.

