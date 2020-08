L'interfile reste bannie pour les motards

Contrairement à la Belgique et à la France, le Luxembourg n'autorise pas les motocyclistes à se faufiler entre les voitures dans les embouteillages. Selon François Bausch, ministre de la Mobilité, il n'y a pas lieu d'introduire cette pratique «pour des raisons de sécurité routière».

Jean-François COLIN Contrairement à la Belgique et à la France, le Luxembourg n'autorise pas les motocyclistes à se faufiler entre les voitures dans les embouteillages. Selon François Bausch, ministre de la Mobilité, il n'y a pas lieu d'introduire cette pratique «pour des raisons de sécurité routière».

Ce point du code de la route luxembourgeois intéressera les nombreux motocyclistes usagers des routes grand-ducales: la pratique de la circulation entre les files de voiture dans les embouteillages y est formellement interdite. Et elle continuera de l'être! En effet, le groupe de travail «motocyclistes» de la commission de Circulation de l'État a rendu un avis négatif sur son éventuelle introduction dans l'arsenal législatif. C'est ce que François Bausch (Déi Gréng) a indiqué ce mardi au travers d'une réponse parlementaire adressée à Marc Spautz (CSV).

Pour justifier cette position, le ministre de la Mobilité invoque «des raisons évidentes de sécurité routière», en considération du«bilan mitigé des accidents impliquant des motocyclistes ces dernières années». Selon François Bausch, la confusion naît aussi du fait que «le Luxembourg est une zone de transit avec des usagers issus d'une multitude de pays qui ne connaissent pas toujours le système en vigueur». Car en effet, si la pratique demeure strictement interdite en Allemagne et en Autriche, la circulation inter-files est par contre autorisée en Belgique, sous certaines conditions.

En France, ce mode de circulation ne peut être appliqué que dans certains départements et certaines voies rapides, en aucun cas sur autoroute. La possibilité d'introduire le «remonte-file» dans le code de la route reste cependant à l'étude. Il s'agit d'une expérimentation, qui vient d'être prolongée jusqu'au 31 janvier 2021. Dans l'Hexagone aussi, les premiers éléments d'analyse tendent à démontrer que la circulation inter-files est source d'insécurité routière notamment à cause de motocyclistes ne respectant pas les limitations de vitesse prévues.

En 2019 au Luxembourg, les accidents impliquant des motocyclistes ont causé la mort de quatre motards et engendré 59 blessés graves, selon les statistiques du ministère de la Mobilité. Toutefois, avec 14% des accidents mortels et 8% des accidents graves, l'autoroute ne constitue pas l'axe le plus accidentogène au Grand-Duché. Les routes de campagne se révèlent plus dangereuses pour les motards et les autres usagers.

