L’installation des bornes Chargy relancée

Alors que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures incitant à l'achat de véhicules électriques, il continue de tisser le réseau de bornes de recharge à travers le pays. L'objectif de 800 emplacements demeure lointain, mais le ministère de l'Energie annonce que 345 sont en service, soit 53 de plus qu'en fin d'année dernière.

(DH) - Le gouvernement a fait de l'électromobilité un élément-phare de son programme et ce n'est pas la crise du covid-19 qui va le faire dévier de sa trajectoire. Pour autant, l'objectif d'installer 800 bornes de rechargement d'ici à la fin de l'année est en progrès. En effet, 345 emplacements sont aujourd'hui opérationnels, comme l'indique le ministère de l'Energie.

Deux mois après le lancement d'un programme massif de stabilisation de l'économie nationale d'un montant de dix milliards d'euros, le gouvernement a présenté, mercredi, une nouvelle série de mesures dans un package dénommé «Neistart Lëtzebuerg». Un plan de relance, d'un coût global de 700 à 800 millions d'euros, au sein duquel la mobilité douce n'a pas été oubliée.

Dans ce cadre, un programme de subventionnement de bornes de charge électrique privées, complémentaires au réseau Chargy, est en train d'être développé selon le ministère de l'Energie. Ce réseau viendra en complément des 800 bornes escomptées. A ce jour, «266 des 400 bornes de charge prévues sur les emplacements de stationnement publics des communes ont été installées par les gestionnaires de réseau de distribution (GRD)», indique Claude Turmes (Déi Greng), le ministre de l’Energie à l'occasion d’une réponse parlementaire.

Dans le détail, 93 des 102 communes du pays sont équipées en bornes Chargy, 82 nouvelles bornes vont prochainement être installées sur le territoire et 45 autres sont dans les tuyaux et n'attendent plus que la signature des administrations communales concernées et le gestionnaire de réseau de distribution. Pour ce qui est des 400 bornes prévues pour les parkings relais, 79 bornes sont actuellement opérationnelles sur un total de treize sites dans onze communes.



Pour ce qui est des bornes pour charge ultrarapide, dont il a été question lors du conseil de gouvernement du 15 mai, «les préparations pour leur mise en place sont en cours», mais le ministère de l'Energie n'entend pas pour l'heure communiquer leur emplacement. Il indique toutefois qu'elles «ne seront pas uniquement destinées aux véhicules en transit».

D'autre part, et toujours dans le chapitre de ce type de bornes, le ministère déconseille leur installation dans les maisons d'habitation ou dans les bâtiments fonctionnels «en raison des puissances maximales disponibles sur les réseaux basse tension».

Selon les perspectives énoncées, le ministère de l'Energie suppose qu'en 2030 la moitié du parc automobile sera constituée par des voitures 100% électriques ou hybrides rechargeables. Ce qui représente environ 240.000 véhicules. A raison de 12.000 km par an en moyenne, en mode électrique, la consommation annuelle d'électricité serait d'environ 520 GWh, soit environ 8% de la consommation totale du pays.





