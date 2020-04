En deux semaines, l'ITM aura mené plus de 600 contrôles dans les entreprises. Plus que jamais la protection de la santé des salariés impose à l'organisme d'être vigilant.

L'inspection du travail ne connaît pas la crise

Patrick JACQUEMOT En deux semaines, l'ITM aura mené plus de 600 contrôles dans les entreprises. Plus que jamais la protection de la santé des salariés impose à l'organisme d'être vigilant.

Risque viral majeur, prêt de main d'oeuvre inter-entreprise, baisse des effectifs disponibles dans les entreprises, allongement du temps de travail jusqu'à 12 heures par jour dans certains secteurs d'activité. En quelques jours, le Luxembourg a basculé dans de nouvelles règles d'exercice du travail. Mais ni l'épidémie, ni les modifications n'empêchent l'inspection du Travail et des Mines (ITM) de poursuivre son job. Au contraire, la vigilance est devenue vitale.

Comment fonctionne l'ITM en cette période de crise sanitaire? Effectif en télétravail, personnels sur le terrain...

Marco Boly, directeur de l'ITM : «Chez nous comme ailleurs, certains agents ont présenté des symptômes du virus ou vivent sous le même toit qu’une personne covid-19 confirmée. Aussi, nos services ont dû être réduits pour éviter que tous les agents de l’Inspection ne se retrouvent infectés et malades en même temps.

Pour toutes les activités qui peuvent être réalisées moyennant le télétravail, certains des agents de l’ITM exercent leurs activités professionnelles depuis leur domicile. Idem pour les agents qui se sont manifestés comme étant des personnes vulnérables font du télétravail.»

Mais les contrôles se poursuivent-ils ?

«Oui, l'ITM effectue encore régulièrement des contrôles en matière de conditions de travail, ou de sécurité et santé sur les lieux d'activité. Dans le contexte de la pandémie, l'Inspection a d'ailleurs effectué 649 contrôles juste entre le 17 et le 31 mars 2020. Et elle continuera d'en effectuer.

Quel soutien peut apporter l'Inspection durant cette période?

«Outre les précautions et consignes régulièrement publiées par le Ministère de la Santé, l'Inspection du travail a élaboré un guide pour les entreprises. Ce document contient différentes recommandations spécifiques aux entreprises en vue de la protection de la santé des salariés face au coronavirus. Par ailleurs, sur notre site internet, la rubrique questions-réponses a été adaptée au fur et à mesure des changements intervenus au niveau du Code du travail.

L'ITM augmente nettement sa force de frappe Le patron de l'Inspection du Travail et des Mines peut avoir le sourire, ses efforts portent leurs fruits. Ce jeudi, huit inspecteurs du travail viennent renforcer ses troupes sur le terrain. Soit une hausse de plus d'un tiers des effectifs.

De plus, les agents de notre Help Center (+352 247-76100) répondent toujours aux interrogations des salariés et des employeurs en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail. Tout comme l'ensemble de nos inspecteurs du travail restent à la disposition des actifs pour leur fournir conseil et assistance en ces mêmes matières. Au besoin, j'insiste, l'ITM effectuera encore des contrôles sur le terrain.

Quelles tolérances existent-ils en "cas de force majeure" pour que les entreprises fassent appel à leurs salariés ?

«Conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 2020, l'ensemble des chantiers de construction ont été fermés depuis le 20 mars. Mais cette interdiction ne vise pas les chantiers hospitaliers et ceux concernant les infrastructures critiques, en cas de besoin par exemple. Sont également tolérées les activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien indispensables pour des raison de sécurité.»

